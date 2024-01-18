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ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
منوعات
2024-01-18 | 11:22
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ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!
أُصيب أب لثلاثة أطفال كان يتمتع بصحة جيدة بمرض شديد بسبب الأنفلونزا ما أدّى إلى وضعه على جهاز التنفس الصناعي ثم دخوله في غيبوبة.
ولم يتمكن كوينتن توماس، 27 عامًا، من ماريسفيل في ولاية تينيسي الأميركية، من النجاة وتوفي متأثرًا بمضاعفات المرض في 6 كانون الثاني.
وقال والده روبرت توماس: "أُصيب ابني بالأنفلونزا هذا الموسم وذهب إلى المستشفى عندما بدأ السعال ويعاني من صعوبة في التنفس. وكان يشعر بالألم عند السعال. كما كان يواجه صعوبة في التقاط أنفاسه."
ووفق موقع "
ذا صن
"، أرسل المستشفى كوينتن إلى منزله للتعافي من خلال توفير الماء والطعام والنوم.
ولكن عندما لاحظ أن مستويات الأكسجين لا تزال منخفضة بشكل خطير ولا يزال يعاني من الألم، تراجع الأب عن قراره. وقال: "هذه المرة، أخذ الأطباء أعراض كوينتن على محمل الجد".
ولسوء الحظ، تدهورت حالته بسرعة وتم وضعه أولاً على جهاز التنفس الصناعي لمساعدته على التنفس ثم دخل في غيبوبة.
وترك وراءه ابنة تبلغ من العمر 8 أعوام، وابنًا يبلغ من العمر 11 شهرًا، وبنتًا أخرى تبلغ من العمر شهرًا واحدًا.
وأوضحت عائلة الفقيد أن "الجزء الأهم هو أنه أحب ابنتيه وابنه وعائلته أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم".
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