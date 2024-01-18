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ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!

منوعات
2024-01-18 | 13:06
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ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!
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ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!

ارتبطت برجل يكبرها بـ46 سنة... التعليقات التي تطالهما مزعجة ولكن الشابة العشرينية تؤكد: لهذا السبب أحببته!

تقول امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا، وقعت في حب رجل في السبعينيات من عمره، إن الناس يفترضون أنها معه من أجل أمواله، لكنها تقول إنه حب حقيقي.

ومع وجود فجوة عمرية تبلغ 46 عامًا، يشكل هذان الزوجان ثنائيًا غير عادي، وقد حصلا على نصيبهما العادل من التحديق عندما يخرجان معًا. وقالت المرأة الكندية الفرنسية فابيان إنها "لن تغيّر" علاقتها مع شريكها دينيس البالغ من العمر 71 عاما "مقابل أي شيء". ويحب الثنائي الذهاب في عطلة معًا، والاستمتاع بأيام بالخارج، وتمشية كلبهما، والاهتمام ببعضهما البعض، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقالت فابيان: "كان انطباعي الأول هو أنه كان مختلفًا عن الآخرين - الطريقة التي يتفاعل بها وكل شيء. لقد وجدت الأمر رائعًا بالنسبة لشخص في مثل عمره. لقد كان ساحرًا، لذلك وقعت في حب دينيس".

ودينيس، 71 عامًا، رجل أعمال متقاعد يقضي أيامه الآن في البورصة. لكن فابيان الفاتنة تمتلك مواردها المالية، حيث تعمل كشخصية إعلامية ومقدمة برامج في مونتريال، كندا. بينما يفترض الأشخاص عبر الإنترنت والأصدقاء أن فابيان موجودة مع دينيس من أجل أمواله، فإنها تكسب عيشًا كريما بمفردها، كما توضح في برنامج Love Don't Judge.

والتقى الزوجان في حفل خيري عندما كانت فابيان تقدم العرض. واعترف دينيس بأنه كان يواعد نساء أصغر منه على مدى الـ 22 عامًا الفائتة، وعندما رأى فابيان "أراد حقًا الخروج معها". وقال دينيس: "لقد وجدتها جسديًا مذهلة ويجب أن أعترف بذلك".

لقد استهلا الحديث وطلب دينيس رقم فابيان. ربما كان من المفاجئ أن فابيان أعطته رقمها، لأنها أرادت معرفة المزيد عن الرجل الأكبر سنًا الذي كانت تتواصل معه بسهولة.

الآن، ارتبط الثنائي منذ أكثر من 16 شهرًا وانتقلا للعيش معًا. ويعترف الزوجان أنه نظرًا للفجوة العمرية بينهما، فإن علاقتهما لن تدوم بالضرورة طويلًا، ومع ذلك فهما سعداء بالاستمتاع باللحظات التي يعيشانها معًا.

وقالت فابيان: "في البداية كنت متشككة. كنت أتساءل: هل سينجح الأمر؟" "و" هل هذا للأسباب الصحيحة؟... كثيرًا ما قال الناس أن دينيس هو الرجل الذي ينفق عليّ، خاصة وأن دينيس وأنا نتحدث علنًا عن علاقتنا. لقد تلقينا تعليقات سيئة بأنني منقبة عن الذهب وأن دينيس رجل عجوز وسوف يموت قريبا."

وأضافت: "لم نعد نقرأ تلك التعليقات، ولا نريد أن نضيّع طاقتنا على ذلك. لقد خلقنا حقًا حياة خاصة بنا ولن أبدل ذلك بأي شيء... نحن نستمتع".


وغالبًا ما يشارك الثنائي علاقتهما على فيسبوك وتيك توك، وبينما تلقيا عدداً من التعليقات السلبية، قال المئات من الأشخاص "أحسنتما" وهما "مقتنعان أن هذا هو الحب الحقيقي".

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