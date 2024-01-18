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ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)



يمكن الآن لعشاق النجمة الإباحية السابقة ميا خليفة المقيمين في لندن الذهاب لرؤية ثدييها معروضين في متجر في سوهو.



وفي التفاصيل، انتقلت ميا إلى إنستغرام هذا الأسبوع لمشاركة مقطع فيديو للعديد من العناصر من تعاونها مع ماركة الأزياء ARIES، والمعروضة في متجر العلامة التجارية.

وكتبت في التعليق: "ركني الصغير في متجرariesarise في سوهو، لندن !!!"، وكان أحد العناصر المرئية عبارة عن قميص مزين بطبعة ثديي ميا، وفق ما نقل موقع وكتبت في التعليق: "ركني الصغير في متجرariesarise في سوهو، لندن !!!"، وكان أحد العناصر المرئية عبارة عن قميص مزين بطبعة ثديي ميا، وفق ما نقل موقع دايلي ستار



وتبلغ تكلفة القميص كامل الطول 75 جنيهًا إسترلينيًا على موقع ARIES، في حين أن النسخة المقصوصة متاحة مقابل 70 جنيهًا إسترلينيًا. وتبلغ تكلفة القميص كامل الطول 75 جنيهًا إسترلينيًا على موقع ARIES، في حين أن النسخة المقصوصة متاحة مقابل 70 جنيهًا إسترلينيًا.



وشاركت ميا أيضًا بعض اللقطات التي تظهرها وهي تصمم القمصان المفعمة بالحيوية. وفي قسم التعليقات، ترك العديد من متابعيها عددا هائلا من الرموز التعبيرية لعيون القلب. وشاركت ميا أيضًا بعض اللقطات التي تظهرها وهي تصمم القمصان المفعمة بالحيوية. وفي قسم التعليقات، ترك العديد من متابعيها عددا هائلا من الرموز التعبيرية لعيون القلب.



وعنصر آخر معروض في المتجر هو رزنامة ميا البذيئة لعام 2024. تم إدراج العنصر بالفعل على أنه "تم بيعه" على موقع ARIES، على الرغم من جذب ردود فعل عنيفة في البداية عبر الإنترنت، بأكثر من 70 جنيهًا إسترلينيًا.



وتم التقاط صور التقويم من قبل مصور الفنون الجميلة والأزياء الألماني يورغن تيلر. وعنصر آخر معروض في المتجر هو رزنامة ميا البذيئة لعام 2024. تم إدراج العنصر بالفعل على أنه "تم بيعه" على موقع ARIES، على الرغم من جذب ردود فعل عنيفة في البداية عبر الإنترنت، بأكثر من 70 جنيهًا إسترلينيًا.وتم التقاط صور التقويم من قبل مصور الفنون الجميلة والأزياء الألماني يورغن تيلر.