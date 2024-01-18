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ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
منوعات
2024-01-18 | 13:38
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ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
ادعت أن مجموعة رجال ضربوها واغتصبوها... الحقيقة التي ظهرت في النهاية صدمت الجميع: لن تصدقوا هوية الفاعل! (صور)
ضربت امرأة نفسها بمطرقة قبل أن تدعي أن مجموعة من الرجال اعتدوا عليها جنسيا وتاجروا بها وضربوها، مما جعل حياتها "جحيما على الأرض".
لقد ذهبت "مجموعة أكاذيب" إليانور ويليامز إلى حد أنها تركت نفسها ملطخة بالدماء والكدمات قبل أن تتهم ضحاياها الأبرياء. ومنذ ذلك الحين، أثبتت الشرطة أن ادعاءاتها كاذبة، ووجدت أن إصاباتها كانت من صنع نفسها.
والرجال الذين ألقت باللوم عليهم، من بارو إن فورنيس، كمبريا، تلقوا تهديدات بالقتل نتيجة لادعاءاتها. حتى أن اثنين حاولا الانتحار بعد أن وصفتهما بـ "مغتصبي العصابات"، وفق ما نقل موقع
دايلي ستار
.
وتم الآن الكشف عن الحادث الصادم في فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية 3 بعنوان Liar: The Fake Grooming Scandal. ويحتوي التقرير الذي مدته 58 دقيقة على لقطات لم تُعرض من قبل لوليامز وهي تتحدث إلى الشرطة بينما كان الدم يقطر من فمها.
وفي مقطع آخر، يمكن رؤية المرأة أيضًا وهي تترنح حول منزلها، مدعية أنها تم تخديرها. ثم طلب منها رجال الشرطة الجلوس فسقطت على كرسي، ورأسها يتدلى وهي تمسك بيد الضابط وتهمس: "النجدة".
ونشرت ويليامز منشورًا على فيسبوك اتهمت فيه ثلاثة رجال بمهاجمتها في آذار 2020. وزعمت في البداية أنها تعرضت للتخدير والاغتصاب من قبل رجل في بريستون قبل أن يجبرها على ممارسة الجنس مع رجلين آسيويين.
وقالت إنها عادت بعد ذلك إلى بارو إن فورنيس مع الرجل، حيث تعرضت للهجوم والاغتصاب من قبل رجلين آسيويين آخرين. ولكن بعد أن راجعت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة، لم تجد أي دليل على هذه الادعاءات.
وقالت ويليامز للمحققين إنها تعرضت للاستمالة منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها. وزعمت أنها أُجبرت على الذهاب إلى حفلات جنسية في شمال إنكلترا وإيبيزا عندما كانت صغيرة وتم بيعها كعبدة في مزاد بأمستردام. وأدت هذه الادعاءات المروعة إلى احتجاجات حضرها شخصيات يمينية متطرفة، بما في ذلك تومي روبنسون ومجموعة البديل الوطني.
وتم استهداف الرجال المتورطين في قصة ويليامز الغريبة أيضًا. وحاول أحد المتهمين الانتحار بعد أسبوعين من اعتقاله.
أوليفر غاردنر، الذي التقت به ويليامز بالصدفة في بريستون قبل أن يتورط في قصتها، تم إخضاعه لقانون الصحة العقلية بعد أن حاول الانتحار أيضًا.
وكُتبت كلمة "مغتصب" على منزله وتحطمت نوافذه. وبعد توجيه التهم إليه، أمضى 73 يومًا خلف القضبان.
وبعد التحقيق في هذه الادعاءات، لم تجد شرطة كمبريا أي دليل يدعمها واكتشفت أنها أصابت نفسها بجروح. وعندما استجوبتها الشرطة قالت: "لن أشتري مطرقة لإيذاء نفسي، فأنا لست مختلة عقليا".
لكن الضباط عثروا في وقت لاحق على ثماني مطارق في منزلها بالإضافة إلى هواتف محمولة تحتوي على أدلة تدين ويليامز. وقد أدينت بتسع تهم تتعلق بإفساد مسار العدالة وحكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف في آذار من العام الفائت.
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ضربوها
واغتصبوها...
الحقيقة
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تصدقوا
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