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تحول من حب حياتها الى شقيقها... الظروف لم تفرقهما بل زادت على قصتهما فردا جديدا!

منوعات
2024-01-18 | 16:10
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تحول من حب حياتها الى شقيقها... الظروف لم تفرقهما بل زادت على قصتهما فردا جديدا!
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تحول من حب حياتها الى شقيقها... الظروف لم تفرقهما بل زادت على قصتهما فردا جديدا!

تحول من حب حياتها الى شقيقها... الظروف لم تفرقهما بل زادت على قصتهما فردا جديدا!

كانت كريس تبلغ من العمر 16 عامًا عندما وقعت في حب زوجها براندون، وكانا لا ينفصلان تقريبًا منذ لحظة لقائهما.

وعلى الرغم من صغر سنها، وصفت حبها الأول بأنه "حب لكل العصور"، وتشارك الثنائي المخلص ملاحظات مكتوبة بخط اليد، وأقراصا مضغوطة لموسيقاهما المفضلة...

ولم يمض وقت طويل قبل أن يتزوج الحبيبان في المدرسة الثانوية، حيث تبادل الزوجان عهودهما في آب 2006، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وبعد مرور عامين فقط، تلقت الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا الأخبار المدمرة بأن زوجها الحبيب براندون قد تعرض لحادث تصادم خطير بشاحنة متحركة.

وعلى الرغم من نجاة براندون، إلا أنه بقي في غيبوبة لمدة شهرين وقضى أشهرا في العلاج الطبيعي بعد إصابته بإصابة شديدة في الدماغ.

وهو الآن مقيد على كرسي متحرك، ويعاني من فقدان الحركة الأساسية والتواصل وفقدان الذاكرة ويحتاج إلى رعاية على مدار الساعة.

ومن المفهوم أن العلاقة بين الزوجين تحولت من شركاء رومانسيين إلى علاقة أفلاطونية على مر السنين، وبدأ براندون يشير بمودة إلى كريس على أنها "أخته الصغيرة".

كما رأت كريس أن براندون هو "أخيها" أكثر من كونه زوجها.

وأوضحت: "أعتقد أن كلمة أخي تحدد الآن علاقتنا بشكل أفضل. ولكنني سأحمل قلبه في قلبي دائمًا."

وعلى الرغم من التغيير في حالة العلاقة، ظلت كريس بجانب براندون ودعمته - لكنها أرادت دائمًا المزيد.

وبعد عامين من حادث براندون، أوضحت كريس أنها أرادت المضي قدمًا.

وذكرت في مقطع فيديو على تيك توك: "بعد عامين من الحزن والحسرة، اتخذت قرارًا مؤلمًا بالمضي قدمًا... كنت أتوق لعائلة وأطفال وشريك ولكني كنت أعلم أنني سأحب براندون دائمًا وأردت احترام عهود رعايتي وحبه خلال المرض والصحة."

ولم تعد كريس وبراندون على علاقة رسمية، لكنها ظلت هي التي تتولى رعايته والوصي القانوني عليه.

وفي عام 2014، ذهبت كريس للقاء جيمس عبر الإنترنت.

كانت قلقة في البداية بشأن رد فعل الشريك الجديد المحتمل على وضعها مع براندون، ولكن بالنسبة للأب الوحيد جيمس، كان القرار سهلاً.

وأوضحت كريس: "لقد استمع جيمس إلى قصتي ومن دون تردد قال إنه سيشاركني فيها. لسبب ما، قرر أنها قصة جميلة وأنه يريد أن يكون جزءًا منها".

التقى الرجال بعد فترة وجيزة من ذلك، حيث حضر الثلاثي الكنيسة معًا وتدخل جيمس للمساعدة في رعاية براندون.

"ذهبت إلى الحمام وعدت لأرى ذراع جيمس مرتاحة حول براندون"، وقاتل كريس: "في تلك اللحظة، كنت أعرف ما يخبئه مستقبلي".

ومن غير المعروف متى انفصل كريس وبراندون، لكن كريس تزوجت من جيمس، وكان زوجها السابق يدعم الزوجين.

ويعيش جيمس مع كريس وبراندون، وقد طور هو وبراندون علاقة رائعة.

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