3min

عثروا على يد بشرية مقطوعة داخل جيب سترته... اليكم ما حصل بعد توقيفه!

عثروا على يد بشرية مقطوعة داخل جيب سترته... اليكم ما حصل بعد توقيفه!







وقالت السلطات في بيان صحفي، إنه في 10 كانون الثاني، استجابت إدارة شرطة بويبلو لبلاغ عن جريمة قتل واكتشفت جثة ضحية بالغة في فاونتن كريك. وألقت السلطات القبض على سولومون مارتينيز، 26 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بجريمة القتل، بحسب الشرطة.



ووفقًا لإفادة الاعتقال التي استعرضها زعيم بويبلو، عثرت السلطات على "يد بشرية داخل كيس بلاستيكي داخل جيب الصدر الأيسر لسترة مارتينيز" تعتقد أنها تخص الضحية. وبعد استجوابه عند اعتقاله، زُعم أن المشتبه به قال للشرطة إن "اليد كانت في سترته لمدة يومين" وفق ما نقل موقع



وتم إخطار الشرطة لأول مرة بوجود جثة في جدول المياه من قبل أحد زملاء مارتينيز في السكن، بحسب المنفذ. ووفقًا للإفادة الخطية، يُزعم أن مارتينيز وصل إلى مغسلة السيارات حيث كانوا يعملون في 9 كانون الثاني ويداه ملطختان بالدماء والأوساخ على ملابسه، وفقًا للمنفذ.



كما ادعى أحد أصدقاء زميله في السكن للشرطة أنهما كانا في سيارة مع مارتينيز في نفس اليوم، عندما توجه الاثنان إلى طريق موهوك. وأفاد الزميل أن هذا هو المكان، وفقًا للإفادة الخطية، حيث يُزعم أن المشتبه به أخرج جثة امرأة مقطوعة الرأس من صندوق سيارته وسحبها نحو فاونتن كريك.



وأفاد المنفذ، بحسب الإفادة الخطية، أن نفس الشاهد سجل مقطع فيديو لمكان الحادث بعد مغادرة مارتينيز وأظهره لأشخاص عدة، بما في ذلك الشرطة.



وعند اعتقاله، ادعى مارتينيز أن الشاهد الذي سجل الفيديو كان مسؤولاً عن مقتل الضحية و"نفى أي علم بالجثة، وذكر أنه لم يقتل أو يقطع أوصال أي شخص، حسبما ذكر المنفذ".



ومارتينيز محتجز في سجن مقاطعة بويبلو بكفالة بقيمة مليون دولار نقدًا فقط بينما ينتظر مثوله التالي المقرر في محكمة مقاطعة بويبلو، وفقًا للمنفذ.



وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن "التحقيق مستمر" ولم تقدم المزيد من التفاصيل. وأضافوا أن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة بويبلو "سيحدد سبب وطريقة الوفاة".



وفي الوقت نفسه، تم التعرف على المرأة منذ ذلك الحين على أنها رينيه ماري بورتيلوس، 47 عامًا، من قبل الطبيب الشرعي. وأضاف المنفذ أنه "تم الانتهاء من تشريح الجثة" و"تم إخطار أقاربها".

تم توقيف على رجل من مدينة بويبلو بولاية كولورادو، يشتبه في أنه قتل امرأة وترك جثتها في جدول، وعثروا في جيبه على يد مقطوعة، وفقا للشرطة.وقالت السلطات في بيان صحفي، إنه في 10 كانون الثاني، استجابت إدارة شرطة بويبلو لبلاغ عن جريمة قتل واكتشفت جثة ضحية بالغة في فاونتن كريك. وألقت السلطات القبض على سولومون مارتينيز، 26 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل من الدرجة الأولى فيما يتعلق بجريمة القتل، بحسب الشرطة.ووفقًا لإفادة الاعتقال التي استعرضها زعيم بويبلو، عثرت السلطات على "يد بشرية داخل كيس بلاستيكي داخل جيب الصدر الأيسر لسترة مارتينيز" تعتقد أنها تخص الضحية. وبعد استجوابه عند اعتقاله، زُعم أن المشتبه به قال للشرطة إن "اليد كانت في سترته لمدة يومين" وفق ما نقل موقع PEOPLE وتم إخطار الشرطة لأول مرة بوجود جثة في جدول المياه من قبل أحد زملاء مارتينيز في السكن، بحسب المنفذ. ووفقًا للإفادة الخطية، يُزعم أن مارتينيز وصل إلى مغسلة السيارات حيث كانوا يعملون في 9 كانون الثاني ويداه ملطختان بالدماء والأوساخ على ملابسه، وفقًا للمنفذ.كما ادعى أحد أصدقاء زميله في السكن للشرطة أنهما كانا في سيارة مع مارتينيز في نفس اليوم، عندما توجه الاثنان إلى طريق موهوك. وأفاد الزميل أن هذا هو المكان، وفقًا للإفادة الخطية، حيث يُزعم أن المشتبه به أخرج جثة امرأة مقطوعة الرأس من صندوق سيارته وسحبها نحو فاونتن كريك.وأفاد المنفذ، بحسب الإفادة الخطية، أن نفس الشاهد سجل مقطع فيديو لمكان الحادث بعد مغادرة مارتينيز وأظهره لأشخاص عدة، بما في ذلك الشرطة.وعند اعتقاله، ادعى مارتينيز أن الشاهد الذي سجل الفيديو كان مسؤولاً عن مقتل الضحية و"نفى أي علم بالجثة، وذكر أنه لم يقتل أو يقطع أوصال أي شخص، حسبما ذكر المنفذ".ومارتينيز محتجز في سجن مقاطعة بويبلو بكفالة بقيمة مليون دولار نقدًا فقط بينما ينتظر مثوله التالي المقرر في محكمة مقاطعة بويبلو، وفقًا للمنفذ.وقالت الشرطة في ذلك الوقت إن "التحقيق مستمر" ولم تقدم المزيد من التفاصيل. وأضافوا أن مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة بويبلو "سيحدد سبب وطريقة الوفاة".وفي الوقت نفسه، تم التعرف على المرأة منذ ذلك الحين على أنها رينيه ماري بورتيلوس، 47 عامًا، من قبل الطبيب الشرعي. وأضاف المنفذ أنه "تم الانتهاء من تشريح الجثة" و"تم إخطار أقاربها".