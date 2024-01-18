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ابنة الـ11 سنة توجهت نحو زميلها في الصف مع آلة حادة في يدها وهمست في أذنه: سأقتلك... هذا ما حدث لاحقا!

ابنة الـ11 سنة توجهت نحو زميلها في الصف مع آلة حادة في يدها وهمست في أذنه: سأقتلك... هذا ما حدث لاحقا!







وقال مكتب عمدة مقاطعة كولير في بيان، إن الضباط استجابوا يوم الخميس لمدرسة ماناتي الابتدائية في نابولي بولاية فلوريدا، بعد أن أخطرتهم سلطات المدرسة بأن الطالبة ربما كان بحوزتها سكين وتهمس بتهديدات لطالب آخر.



ويُزعم أن الطالبة، التي لم تذكرها مجلة PEOPLE بسبب عمرها، توجهت نحو الضحية، وهو زميلها في الصف الخامس في المدرسة، بينما كان يتناول وجبة الإفطار مع أصدقائه في الكافتيريا، وفقًا لتقرير الشرطة الذي استعرضته



ثم زُعم أن الطالبة "طعنه في مؤخرة رقبته بسكين وقالت: سأقتلك"، وفقًا للتقرير. واختار الضحية عدم الرد، لكن تم القبض على الطالبة البالغة من العمر 11 عامًا في مدرسة بفلوريدا بعد أن زُعم أنها هددت صبيًا بالضغط بآلة حادة على رقبته والهمس "سأقتلك"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويزعم التقرير أن ضابط مقاطعة كولير لاحظ أن الطالبة كانت تخفي أداة القطع في حزام خصر بنطالها الداخلي.



وحددت السلطات السلاح على أنه قاطع صندوق، كما قالوا في التقرير، واتهمت الطالبة بحيازة سلاح في أرض المدرسة.



وتم تسجيل الحادث أيضًا في كاميرا أمنية بالمدرسة، وفقًا للتقرير

ألقي القبض على فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في مدرسة بولاية فلوريدا بعد أن زُعم أنها هددت صبيًا بالضغط بآلة قطع على رقبته والهمس قائلة "سأقتلك"، وفقًا للسلطات.وقال مكتب عمدة مقاطعة كولير في بيان، إن الضباط استجابوا يوم الخميس لمدرسة ماناتي الابتدائية في نابولي بولاية فلوريدا، بعد أن أخطرتهم سلطات المدرسة بأن الطالبة ربما كان بحوزتها سكين وتهمس بتهديدات لطالب آخر.ويُزعم أن الطالبة، التي لم تذكرها مجلة PEOPLE بسبب عمرها، توجهت نحو الضحية، وهو زميلها في الصف الخامس في المدرسة، بينما كان يتناول وجبة الإفطار مع أصدقائه في الكافتيريا، وفقًا لتقرير الشرطة الذي استعرضته PEOPLE ثم زُعم أن الطالبة "طعنه في مؤخرة رقبته بسكين وقالت: سأقتلك"، وفقًا للتقرير. واختار الضحية عدم الرد، لكن تم القبض على الطالبة البالغة من العمر 11 عامًا في مدرسة بفلوريدا بعد أن زُعم أنها هددت صبيًا بالضغط بآلة حادة على رقبته والهمس "سأقتلك"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويزعم التقرير أن ضابط مقاطعة كولير لاحظ أن الطالبة كانت تخفي أداة القطع في حزام خصر بنطالها الداخلي.وحددت السلطات السلاح على أنه قاطع صندوق، كما قالوا في التقرير، واتهمت الطالبة بحيازة سلاح في أرض المدرسة.وتم تسجيل الحادث أيضًا في كاميرا أمنية بالمدرسة، وفقًا للتقرير