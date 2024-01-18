تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)

بسبب الفقر والعوز والمعاناة تحت ظل حكومة الجعفرية الشروكي المباركة ام تترك اطفالها في قفص حيوانات وتذهب لجهة مجهولة اين بركات هذه الحكومة على الشعب🤔
🚨#اربيل#الحشد_الشعبي#صدام_حسين#القوات_الامريكيه#بغداد#ايران pic.twitter.com/iWZ1zI2NwB
— ببايشو ⚓ (@00BlCcbnhTvUeSp) January 16, 2024
بسبب الفقر والعوز والمعاناة تحت ظل حكومة الجعفرية الشروكي المباركة ام تترك اطفالها في قفص حيوانات وتذهب لجهة مجهولة اين بركات هذه الحكومة على الشعب🤔
🚨#اربيل#الحشد_الشعبي#صدام_حسين#القوات_الامريكيه#بغداد#ايران pic.twitter.com/iWZ1zI2NwB