تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)

ألقت السلطات الأمنية في العراق القبض على أمّ حبست طفليها في قفص في حديقة عامة بالقرب من جسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.وقالت شرطة الكرخ إنه بعد تلقي بلاغات من المواطنين، تم إنقاذ الصغيرين بأمر قضائي، وتحويلهما إلى مركز رعاية.ونشرت الشرطة مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر عملية إنقاذ الطفلين الذين كانا في حالة مزرية داخل قفص حديدي.وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستهجان في صفوف العراقيين، الذين صدموا من تصرف الأم.