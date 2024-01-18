الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابن الـ10 سنوات تحوّل من سائح الى وجبة لسمكة قرش... هل نجا؟!

منوعات
2024-01-18 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابن الـ10 سنوات تحوّل من سائح الى وجبة لسمكة قرش... هل نجا؟!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ابن الـ10 سنوات تحوّل من سائح الى وجبة لسمكة قرش... هل نجا؟!

ابن الـ10 سنوات تحوّل من سائح الى وجبة لسمكة قرش... هل نجا؟!

تعرض صبي للهجوم من قبل سمكة قرش في منتجع فاخر في جزر البهاما، حيث يمكن للسائحين مواجهة الوحوش وجهاً لوجه تحت الماء.

وتعرض الطفل البالغ من العمر 10 سنوات للهجوم في "مغامرة السبحة مع أسماك القرش" في أتلانتس، حيث قال شهود إنهم رأوا "بركة من الدماء" في الماء، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويمكن للزوار ارتداء ملابس الغوص ومعدات الغوص للتجول في حوض أسماك القرش بالفندق، ومواجهة الوحوش الخطيرة وجهاً لوجه.

لكن يوم الاثنين الفائت تعرضت ساق صبي صغير للهجوم أثناء زيارته، مما دفع رجال الشرطة إلى بدء تحقيق.

ووصف شهود الهجوم المروع، قائلين إنهم رأوا سمكة القرش "تهاجمه" قبل أن تسيل "بركة من الدماء" في الماء.

وتم بعد ذلك نقل الصبي الذي كان يصرخ إلى المستشفى بينما فر المصطافون الآخرون من الحوض على الفور.

وهو الآن في حالة مستقرة وتم نقله جواً إلى ماريلاند بالولايات المتحدة بعد الحادث، حسبما ذكرت شبكة ABC.

وقال كيم داردن، أحد نزلاء الفندق، لموقع Eyewitness News Bahamas، إن والدة الطفل الصغير كانت "تجري وتصرخ" بعد الهجوم بينما كان والده يحمله بعيداً عن السمكة.

وقالت إنهم لفوا منشفة حول ساقه المصابة "بطريقة العاصبة... كان الجميع محمومين في محاولة معرفة ما يجري... كان الوضع فوضويًا للغاية في ذلك الوقت."

ويعد منتجع أتلانتس جنة هائلة لقضاء العطلات حيث يضم الفنادق والكازينوهات والحدائق المائية في جزيرة بارادايس في جزر البهاما.

واختفت منذ ذلك الحين صفحة الويب التي تصف "مغامرة السبحة مع أسماك القرش" وتم إغلاق المعرض موقتًا.

لكن الصور الموجودة على الموقع تظهر سائحين يرتدون معدات ويتجولون محاطين بالحيوانات.

ويتم الاحتفاظ بسبعة أنواع مختلفة من أسماك القرش في المنتجع، بما في ذلك أسماك القرش ذات الأطراف السوداء التي يبلغ طولها 7 أقدام ورؤوس المطرقة التي يمكن أن يصل طولها إلى 20 قدمًا.

وتم وصف سمكة قرش واحدة فقط محفوظة في مناطق الجذب في أتلانتس بأنها غير ضارة للبشر.

وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما: "تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأميركية لعضة سمكة قرش قبل الساعة الرابعة مساءً بقليل يوم الاثنين."

"تشير التقارير الأولية إلى أن الصبي تعرض للعض في ساقه اليمنى من قبل سمكة قرش أثناء مشاركته في رحلة استكشافية في حوض أسماك القرش في منتجع محلي."

"تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية وحالته مستقرة حاليا".

"التحقيقات مستمرة في هذا الحادث".

وقالت الشركة التي تدير التجربة، Blue Adventures by Stuart Cove، يوم الأربعاء إنها "تشعر بحزن عميق" بسبب الهجوم.

وقال كوف لشبكة ABC: "لقد بدأنا تحقيقًا داخليًا شاملاً ونتعاون بشكل كامل مع السلطات... إن مثل هذه الحوادث التي تنطوي على تفاعلات مع الحياة البحرية، حتى مع أنواع أسماك القرش المدرجة في هذه التجربة، نادرة وغير مقبولة على الإطلاق."
 

آخر الأخبار

منوعات

الـ10

سنوات

تحوّل

لسمكة

قرش...

نجا؟!

LBCI التالي
فيديو لشابة أميركية يثير جدلًا واسعًا... اكتشفت أن الشواطئ الأسترالية دون مستوى التوقعات (فيديو)
وريثة في هذا البلد تعلن تبرعها بمبلغ يفوق 27 مليون دولار... وتلقي اللوم على الدولة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:09

"اسم يليق بالكلب أكثر"... معلمة سخرت من تلميذها البالغ أربع سنوات وهذا ما قررته الأم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-17

سعيد عقل خالد في شعره رغم مرور ١٠ سنوات على غيابه

LBCI
منوعات
2024-01-16

ذهب الى طبيب الأسنان لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية... ما حصل مع ابن الـ5 سنوات بعدها مرعب والنتيجة مأساوية!

LBCI
منوعات
2024-01-16

فيديو "محاولة اغتصاب سائح في ضريح" في بلد عربي يجتاح مواقع التواصل... ما القصة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:43

"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

LBCI
منوعات
16:19

تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)

LBCI
منوعات
16:10

تحول من حب حياتها الى شقيقها... الظروف لم تفرقهما بل زادت على قصتهما فردا جديدا!

LBCI
منوعات
16:00

ابنة الـ11 سنة توجهت نحو زميلها في الصف مع آلة حادة في يدها وهمست في أذنه: سأقتلك... هذا ما حدث لاحقا!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:17

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

LBCI
منوعات
2024-01-01

رغم العوائق والتحديات... ماغي فرح: هذا ما سيحققه برج السرطان في 2024 وهذا الشهر سيشكل مفترق طريق في حياته! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-01-15

أرسلت "سيلفي" لأصدقائها ولكنها لم تتوقع هذه المفاجأة المرعبة... لم تكن وحدها في الصورة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-01

"متجهون الى عصر الدلو"... ماذا قالت ماغي فرح عما ينتظر مواليد برج الدلو سنة 2024؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ماذا في تفاصيل منافسات كأس أمم آسيا المستمرة في قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ميقاتي في دافوس ورسائل من الأميركيين والإيرانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

محمد الدايخ وحسين قاووق على الـLBCI مجدّدًا.. والعنوان.. مرحبا دولة

LBCI
أخبار دولية
13:56

الجهات المعارضة لسياسة حكومة نتنياهو تسعى للإطاحة بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ثلاثون عاما ومهرجان البستان الدولي مستمر بحفلات للموسيقى الكلاسيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

لبنان حاضر في السعودية… حفلة تكريمية للشرنوبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

موزاييك القديس شربل في البازيليك في روما وغدًا قرع للأجراس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السعودية والتطبيع مع إسرائيل.. بأي ثمن بعد ٧ أكتوبر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بين السرية والعلنية... هل من علاقة بين اربيل وتل ابيب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:06

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: الإضراب ابتداءً من الثلاثاء ٢٣ كانون الثاني في حال لم تتراجع المؤسّسات عن قرارها

LBCI
منوعات
11:22

ترك خلفه طفلة ورضيعين... عائلة تُفجع بموت ابنها الفُجائي: والسبب الإنفلونزا؟!

LBCI
فنّ
05:17

الموت يؤلم منير بو عساف بزوجته... فيروس أجهض جنينها وأنهك جسدها

LBCI
خبر عاجل
12:32

معلومات الـLBCI: إجتماع لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة بعد قليل عبر زوم وسيصدر بيان يُرجّح فيه التوجّه نحو إضراب على أن يقرّر المجلس ما إذا كان من يوم غد او من الإثنين

LBCI
فنّ
05:30

هل خانها؟.. ياسمين عبد العزيز تكشف الحقيقة بعد الطلاق ومايا دياب تثور غضباً

LBCI
منوعات
10:37

قبل نصف ساعة من الزفاف... ضبط العروس في علاقة حميمة مع أحد الأقارب بالجرم المشهود!

LBCI
خبر عاجل
11:03

وزير الدفاع الإسرائيلي: علينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني في الشمال وقد نفرض حلا عسكريا لعودة السكان لديارهم

LBCI
منوعات
13:25

ميا خليفة تضرب من جديد... صدرها العاري معروض للبيع على قمصان في أحد المتاجر في هذا البلد! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More