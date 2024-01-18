ابن الـ10 سنوات تحوّل من سائح الى وجبة لسمكة قرش... هل نجا؟!

تعرض صبي للهجوم من قبل سمكة قرش في منتجع فاخر في جزر البهاما، حيث يمكن للسائحين مواجهة الوحوش وجهاً لوجه تحت الماء.
وتعرض الطفل البالغ من العمر 10 سنوات للهجوم في "مغامرة السبحة مع أسماك القرش" في أتلانتس، حيث قال شهود إنهم رأوا "بركة من الدماء" في الماء، وفق ما نقل موقع ذا صن
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ويمكن للزوار ارتداء ملابس الغوص ومعدات الغوص للتجول في حوض أسماك القرش بالفندق، ومواجهة الوحوش الخطيرة وجهاً لوجه.
لكن يوم الاثنين الفائت تعرضت ساق صبي صغير للهجوم أثناء زيارته، مما دفع رجال الشرطة إلى بدء تحقيق.
ووصف شهود الهجوم المروع، قائلين إنهم رأوا سمكة القرش "تهاجمه" قبل أن تسيل "بركة من الدماء" في الماء.
وتم بعد ذلك نقل الصبي الذي كان يصرخ إلى المستشفى بينما فر المصطافون الآخرون من الحوض على الفور.
وهو الآن في حالة مستقرة وتم نقله جواً إلى ماريلاند بالولايات المتحدة بعد الحادث، حسبما ذكرت شبكة ABC.
وقال كيم داردن، أحد نزلاء الفندق، لموقع Eyewitness News Bahamas، إن والدة الطفل الصغير كانت "تجري وتصرخ" بعد الهجوم بينما كان والده يحمله بعيداً عن السمكة.
وقالت إنهم لفوا منشفة حول ساقه المصابة "بطريقة العاصبة... كان الجميع محمومين في محاولة معرفة ما يجري... كان الوضع فوضويًا للغاية في ذلك الوقت."
ويعد منتجع أتلانتس جنة هائلة لقضاء العطلات حيث يضم الفنادق والكازينوهات والحدائق المائية في جزيرة بارادايس في جزر البهاما.
واختفت منذ ذلك الحين صفحة الويب التي تصف "مغامرة السبحة مع أسماك القرش" وتم إغلاق المعرض موقتًا.
لكن الصور الموجودة على الموقع تظهر سائحين يرتدون معدات ويتجولون محاطين بالحيوانات.
ويتم الاحتفاظ بسبعة أنواع مختلفة من أسماك القرش في المنتجع، بما في ذلك أسماك القرش ذات الأطراف السوداء التي يبلغ طولها 7 أقدام ورؤوس المطرقة التي يمكن أن يصل طولها إلى 20 قدمًا.
وتم وصف سمكة قرش واحدة فقط محفوظة في مناطق الجذب في أتلانتس بأنها غير ضارة للبشر.
وقالت قوة الشرطة الملكية في جزر البهاما: "تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأميركية لعضة سمكة قرش قبل الساعة الرابعة مساءً بقليل يوم الاثنين."
"تشير التقارير الأولية إلى أن الصبي تعرض للعض في ساقه اليمنى من قبل سمكة قرش أثناء مشاركته في رحلة استكشافية في حوض أسماك القرش في منتجع محلي."
"تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية وحالته مستقرة حاليا".
"التحقيقات مستمرة في هذا الحادث".
وقالت الشركة التي تدير التجربة، Blue Adventures by Stuart Cove، يوم الأربعاء إنها "تشعر بحزن عميق" بسبب الهجوم.
وقال كوف لشبكة ABC: "لقد بدأنا تحقيقًا داخليًا شاملاً ونتعاون بشكل كامل مع السلطات... إن مثل هذه الحوادث التي تنطوي على تفاعلات مع الحياة البحرية، حتى مع أنواع أسماك القرش المدرجة في هذه التجربة، نادرة وغير مقبولة على الإطلاق."