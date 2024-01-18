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"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

منوعات
2024-01-18 | 16:43
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&quot;سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني&quot;... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
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"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!

قُتلت عاملة في شركة Aldi على يد حبيبها السابق أمام المتسوقين المرعوبين أثناء قيامها بتكديس البضاعة على الرفوف.

وتمت تسمية الضحية باسم Aysel I، 38 عامًا، ومهاجمها باسم Plamen P. ويقال إن Plamen اقترب منها بمسدس نصف آلي وأطلق طلقات عدة، أصابتها إحداها في رأسها، مما أدى إلى مقتلها على الفور. ثم أطلق المسلح النار على نفسه وانتحر.

ووفقًا لصحيفة ميرور، قال شقيق أيسيل لوسائل الإعلام المحلية إنها قالت في وقت سابق: "سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل. سيأتي ويقتلني."

وفي التفاصيل، بدأ الزوجان في الجدال في 15 كانون الثاني قبل أن يشهر المسدس أمام عشرات المتسوقين والموظفين.

ووصلت الشرطة بعد فترة وجيزة من الحادث إلى السوبر ماركت الاقتصادي في مورفلدن فالدورف بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، وطوقت مكان الحادث. وقد تم تقديم المشورة للأشخاص الذين شهدوا جريمة القتل. 

وكانت آيسيل بلغارية من أصل تركي لكنها عاشت في ألمانيا لمدة 13 عامًا بينما كان بلامين أيضًا من بلغاريا. ولم يكن لديه سجل إجرامي لكن الشرطة تعتقد أنه أصبح غاضبا بعد انتهاء علاقتهما، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

ومن المفهوم أنهما كانا على علاقة لمدة خمسة أشهر فقط ويقال إنهما انفصلا منذ حوالي ستة أشهر أثناء وجودهما في بلغاريا. 

وبعد الانفصال، ورد أن بلامين بدأ في مطاردتها على الرغم من التقارير الواردة من الأصدقاء التي تزعم أنها ذهبت إلى الشرطة مرات عدة، واستعانت بمحامي وأصدرت أمرًا تقييديًا.

وتم تحديد موعد لجلسة استماع في المحكمة في غروس غيراو في 15 شباط بشأن الاعتداء المزعوم على الضحية. وتزعم التقارير أنه جاء إلى شقتها وحاول خنقها.

وقال شقيقها ألتاناي لوسائل الإعلام المحلية: "لقد دمرها. ولم يتركها وحدها. قالت لي: "في يوم من الأيام، سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل". سيأتي ويقتلني".

ولم يكن لدى بلامين رخصة للأسلحة النارية، وتحقق الشرطة الآن في كيفية حصوله على سلاح.
 

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