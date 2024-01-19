0min

امرأة تلد في موقف السيارات في البرد القارس... من ساعدها في الولادة؟

امرأة تلد في موقف السيارات في البرد القارس... من ساعدها في الولادة؟







وانفجر الكيس المائي لدى تايلور ثاكر في منزلها في لندن، فهرعت العائلة إلى المستشفى. ومع ذلك، كانت الطفلة مصرّة على القدوم للحياة في أسرع وقت ممكن.



وقبل الوصول إلى قسم الولادة، قامت كارين والدة تايلور بتوليدها في الخارج، بينما هرع عشرة موظفين من المستشفى للمساعدة، وفق موقع



وحدثت الولادة المفاجئة في الساعة 5.54 مساءً ، بعد 45 دقيقة من دخول تايلور في المخاض، وقطع خطيبها بول كلارك الحبل السري.



وقالت تايلور: "أعتقد أنني كنت في حالة صدمة، لقد حصل كل شيء بسرعة فائقة".



واغتنمت الفرصة أيضًا للإشادة بالمارة في موقف السيارات، ومن بينهم امرأتان ساعدتاها في الولادة. أصيبت أم بالصدمة بعد أن أنجبت طفلتها على مقعد في موقف السيارات خارج المستشفى خلال الجو البارد والحرارة المتدنّية.وانفجر الكيس المائي لدى تايلور ثاكر في منزلها في لندن، فهرعت العائلة إلى المستشفى. ومع ذلك، كانت الطفلة مصرّة على القدوم للحياة في أسرع وقت ممكن.وقبل الوصول إلى قسم الولادة، قامت كارين والدة تايلور بتوليدها في الخارج، بينما هرع عشرة موظفين من المستشفى للمساعدة، وفق موقع "ميرور" وحدثت الولادة المفاجئة في الساعة 5.54 مساءً ، بعد 45 دقيقة من دخول تايلور في المخاض، وقطع خطيبها بول كلارك الحبل السري.وقالت تايلور: "أعتقد أنني كنت في حالة صدمة، لقد حصل كل شيء بسرعة فائقة".واغتنمت الفرصة أيضًا للإشادة بالمارة في موقف السيارات، ومن بينهم امرأتان ساعدتاها في الولادة.