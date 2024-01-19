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في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة... ما هي أكثر الدول أماناً في العالم؟!

منوعات
2024-01-19 | 07:13
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في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة... ما هي أكثر الدول أماناً في العالم؟!
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في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة... ما هي أكثر الدول أماناً في العالم؟!

في حال اندلعت الحرب العالمية الثالثة... ما هي أكثر الدول أماناً في العالم؟!

أدى تصاعد الصراع العالمي طوال عام 2023 إلى تكهنات بأن الحرب العالمية الثالثة قد تلوح في الأفق.

ويحرص بعض الأشخاص، الذين يشعرون بالقلق إزاء احتمال نشوب حرب عالمية، على معرفة أين ستكون البلدان الأكثر أمانًا في كل أنحاء العالم في حالة اندلاع الحرب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

إذًا، ما هي أكثر الدول أمانًا في حالة حدوث الحرب العالمية الثالثة؟

القارة القطبية الجنوبية
 تبدأ القائمة بموقع ليس دولة، بل قارة كبيرة.
في حين أن القارة القطبية الجنوبية قد تشتهر بسياحتها المتطرفة ومناظرها الطبيعية الجميلة وتضاريسها الجليدية، فمن غير المرجح أن يرتادها الكثير من الناس في حال نشوب حرب عالمية ثالثة محتملة بسبب موقعها باعتبارها أقصى نقطة جنوبية على هذا الكوكب.

الأرجنتين
 على الرغم من أن الأرجنتين لديها تاريخ من الانخراط في الصراعات، ولا سيما الصدام مع المملكة المتحدة حول السيادة على جزر فوكلاند في عام 1982، فقد وجد أن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هي من الأماكن الأكثر احتمالا للنجاة من المجاعة بعد حرب نووية.

وقد وجدت الدراسات أن إطلاق 100 قنبلة نووية يمكن أن يطلق الكثير من الدخان لدرجة أن الشمس قد تحجب، مما قد يؤدي إلى المجاعة وفشل المحاصيل.

ونتيجة لذلك فإن الأرجنتين ستكون مكاناً جيداً للعيش فيها بفضل وفرة المحاصيل المقاومة لها، مثل القمح.

بوتان
 بعد انضمامها إلى الأمم المتحدة في 21 أيلول 1971، أعلنت بوتان نفسها على الحياد فيما يتعلق بأي صراع.

ويعني هذا الموقف أنها غالباً ما تحتل مرتبة عالية في مؤشر السلام العالمي.

والجمع بين حقيقة أنها غير ساحلية مع احتوائها على عدد كبير من المناطق الجبلية يعني أن بوتان ستكون آمنة بشكل خاص في حال اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

شيلي
 التالي في القائمة هي الدولة التي تتمتع بأطول خط ساحلي في العالم، والذي يمتد لمسافة إجمالية تبلغ 4000 ميل (6435 كم)، مما يعني أنه سيمتد على المسافة بين موسكو ومدريد.

مثل جارتها الأرجنتين، تنعم تشيلي بمجموعة متنوعة من المحاصيل والموارد الطبيعية المختلفة.

ويمكن القول أيضًا إن مستوى تطورها هو الأكثر تقدمًا في أميركا الجنوبية. لذا، على الرغم من أنك قد تشعر بالعزلة، إلا أن مستوى البنية التحتية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة يعني أنها يمكن أن تكون المكان المثالي في حال حدوث الحرب العالمية الثالثة.

فيجي
 بالنسبة لأي شخص يرغب في أن يكون في بلد بعيد عند اندلاع الحرب، فقد تكون فيجي هي المكان المناسب له. وتقع الدولة الجزيرة في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتبعد حوالي 2700 ميل عن أقرب دولة لها، وهي أستراليا.

وهذا، إلى جانب الافتقار المحتمل للاستراتيجية العسكرية لأن جيشها يضم 6000 رجل فقط، يعني أنها تحتل أيضًا مرتبة عالية في مؤشر السلام العالمي.

ونظرًا لأن معظم أراضيها تتكون من غابات كثيفة، فضلاً عن وفرة من المعادن والأسماك، فقد تكون فيجي المكان المثالي للتواجد فيه خلال الحرب العالمية الثالثة.

غرينلاند
 جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك هي أكبر جزيرة في العالم.

تشتهر غرينلاند بأنها منطقة نائية وجبلية ومحايدة سياسيًا، مما يجعلها نقطة ملجأ مثالية في حالات الطوارئ.

كما يقدر عدد سكانها بنحو 56 ألف شخص، مما يعني أنه من غير المرجح أن يتم استهدافها من قبل أي قوة عظمى عالمية.

أيسلندا
 لقد تصدرت أيسلندا باستمرار مؤشر السلام العالمي باستمرار، مما أكسبها سمعة باعتبارها واحدة من أكثر البلدان سلمية في العالم.

وفضلا عن كونها نائية بشكل خاص، فإن أيسلندا لن تحتاج إلى القلق بشأن اعتمادها على البلدان الأخرى للحصول على الموارد، وذلك بفضل وجود احتياطات المياه العذبة، والموارد البحرية، ومصادر الطاقة المتجددة.

إندونيسيا
 وتم إدراج إندونيسيا بفضل موقفها المحايد عادة بشأن القضايا السياسية في كل أنحاء العالم.

وفي عام 1948، صاغ أول رئيس للبلاد، أحمد سوكارنو، مصطلح "حر ونشط" للإشارة إلى سياستهم الخارجية.

ويشير هذا إلى حقيقة أنهم يتصرفون بشكل مستقل في الشؤون الدولية، وهم أكثر اهتمامًا بإحلال السلام العالمي.

نيوزيلندا
 تحتل نيوزيلندا المرتبة الثانية في مؤشر السلام العالمي، ولطالما كانت موضع إعجاب بسبب موقفها غير الحزبي بشأن الصراعات. وفي حال تعرضها للهجوم، فإن التضاريس الجبلية في البلاد توفر لمواطنيها الحماية المثالية.

جنوب أفريقيا
 تكتسب جنوب أفريقيا مكانة بفضل كونها موطنًا لمصادر متعددة للأطعمة، إلى جانب كميات وفيرة من الأراضي الخصبة والمياه العذبة.

ويمكن للبنية التحتية الحديثة للبلاد أيضًا أن تزيد من فرص البقاء على قيد الحياة في حالة حدوث الحرب العالمية الثالثة.

سويسرا
 من بين كل البلدان في جميع أنحاء العالم، قد تكون سويسرا الدولة الوحيدة والأكثر ارتباطًا بالحياد السياسي.

وقد اشتهرت البلاد بموقفها القوي - أو افتقارها إلى هذا الموقف - فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالسياسة الدولية لما يقرب من 200 عام، وهي محمية بشكل جيد بفضل تضاريسها الجبلية وجغرافيتها غير الساحلية والعديد من الملاجئ النووية.

توفالو
 تقع توفالو، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جزر إليس، في المحيط الهادئ، في منتصف الطريق تقريبًا بين هاواي وأستراليا.

إن عدد السكان المنخفض للغاية الذي يبلغ 11000 نسمة فقط يعني أن البنية التحتية ضعيفة مقارنة بالدول الغربية الرائدة.

ومع انخفاض الموارد الطبيعية أيضًا في توفالو، قد يبدو أنها هدفًا غير مرغوب فيه في حال نشوب حرب عالمية ثالثة.
 

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