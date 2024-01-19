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كان والدها يرافقها إلى المراحيض العامة...وهذا ما كان يمنعها من القيام به!

كان والدها يرافقها إلى المراحيض العامة...وهذا ما كان يمنعها من القيام به!







وكان الأب يصرّ على اصطحابها إلى مراحيض الرجال وحراستها، إذا كانوا بالخارج بمفردهم من دون والدتها.



وقالت ليكس جينجر إن والدها جورج كان لديه قواعد سلامة صارمة يجب أن تلتزم بها، بحسب موقع



وكان لدى الأب أسباباً وجيهة لفرض قواعد السلامة، لأنه كان محامياً يستلم قضايا الإتجار بالأطفال والإعتداء الجنسي والقتل.



وأخبرت ليكس التي أصبحت محامية كذلك، عن هذه القواعد، وقالت: "كنت ممنوعة من الذهاب إلى الحمامات العامة بمفردي. وممنوع المبيت في منزل أي شخص أو الذهاب إلى المخيمات..."

كشفت إحدى النساء كيف كان والدها قلقًا على سلامتها، ولم يسمح لها باستخدام المراحيض العامة بمفردها.وكان الأب يصرّ على اصطحابها إلى مراحيض الرجال وحراستها، إذا كانوا بالخارج بمفردهم من دون والدتها.وقالت ليكس جينجر إن والدها جورج كان لديه قواعد سلامة صارمة يجب أن تلتزم بها، بحسب موقع "ذا صن" وكان لدى الأب أسباباً وجيهة لفرض قواعد السلامة، لأنه كان محامياً يستلم قضايا الإتجار بالأطفال والإعتداء الجنسي والقتل.وأخبرت ليكس التي أصبحت محامية كذلك، عن هذه القواعد، وقالت: "كنت ممنوعة من الذهاب إلى الحمامات العامة بمفردي. وممنوع المبيت في منزل أي شخص أو الذهاب إلى المخيمات..."