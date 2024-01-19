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ذهبتا لزيارة والدهما ثم حلّت الفاجعة... هذا ما حصل مع الطفلتين الصغيرتين!

ذهبتا لزيارة والدهما ثم حلّت الفاجعة... هذا ما حصل مع الطفلتين الصغيرتين!







وتذكرت وسائل التواصل الاجتماعي الشقيقتين "العزيزتين" هذا الأسبوع، حيث احتشد المجتمع حول والدتهما للمساعدة في دفع تكاليف الجنازة، وفق ما نقل موقع



وقال مكتب عمدة مقاطعة روت في بيان صحفي في وقت سابق، إن الضباط عثروا على جيسي، 7 أعوام، وسمر، 3 أعوام، جثتين إلى جانب والدهما جيمس "جيك" هيل بعد الاستجابة لفحص الرعاية الاجتماعية في منزل العائلة في فيبسبورغ، كولورادو، يوم السبت، من الأسبوع الفائت.



وكتب مكتب الشريف: "يتم التحقيق في هذا باعتباره جريمة قتل/انتحار ولا يوجد خطر معروف على مجتمعنا".



وكانت الشقيقتان الصغيرتان تزوران والدهما هيل، البالغ من العمر 45 عامًا، في ذلك الوقت، وفقًا لصديقة العائلة تيرا شيروود بيترسون، التي أطلقت حملة على موقع GoFundMe للمساعدة في دفع النفقات التذكارية للفتيات.



وتم فصل هيل عن والدة الفتيات، تيرني كاي ميلر، وفقًا لبيترسون.



وقالت بيترسون لمنفذ أخبار Steamboat Pilot & Today المحلي: "لم يكن لديهما أي تأمين على حياة أطفالهما، وهو أمر مكلف للغاية، كما تعلمون، كانوا بحاجة إلى المال من أجل ذلك".



وجمعت صفحة GoFundMe الخاصة ببيترسون ما يقرب من 10000 دولار للعائلة.



واستجابت تيرني للجهود برسالة صادقة في تعليقات حملة جمع التبرعات، حيث شاركت سلسلة من الصور لفتاتيها الصغيرتين وهما تتعانقان وتلعبان معًا.



وكتبت الأم: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم الهائل والصلوات لعائلتنا خلال هذا الوقت العصيب."

تقوم عائلة شقيقتين صغيرتين من كولورادو قتلتا على يد والدهما في جريمة قتل وانتحار واضحة بجمع الأموال لدفع تكاليف مراسم تأبين الفتاتين هذا الأسبوع.وتذكرت وسائل التواصل الاجتماعي الشقيقتين "العزيزتين" هذا الأسبوع، حيث احتشد المجتمع حول والدتهما للمساعدة في دفع تكاليف الجنازة، وفق ما نقل موقع PEOPLE وقال مكتب عمدة مقاطعة روت في بيان صحفي في وقت سابق، إن الضباط عثروا على جيسي، 7 أعوام، وسمر، 3 أعوام، جثتين إلى جانب والدهما جيمس "جيك" هيل بعد الاستجابة لفحص الرعاية الاجتماعية في منزل العائلة في فيبسبورغ، كولورادو، يوم السبت، من الأسبوع الفائت.وكتب مكتب الشريف: "يتم التحقيق في هذا باعتباره جريمة قتل/انتحار ولا يوجد خطر معروف على مجتمعنا".وكانت الشقيقتان الصغيرتان تزوران والدهما هيل، البالغ من العمر 45 عامًا، في ذلك الوقت، وفقًا لصديقة العائلة تيرا شيروود بيترسون، التي أطلقت حملة على موقع GoFundMe للمساعدة في دفع النفقات التذكارية للفتيات.وتم فصل هيل عن والدة الفتيات، تيرني كاي ميلر، وفقًا لبيترسون.وقالت بيترسون لمنفذ أخبار Steamboat Pilot & Today المحلي: "لم يكن لديهما أي تأمين على حياة أطفالهما، وهو أمر مكلف للغاية، كما تعلمون، كانوا بحاجة إلى المال من أجل ذلك".وجمعت صفحة GoFundMe الخاصة ببيترسون ما يقرب من 10000 دولار للعائلة.واستجابت تيرني للجهود برسالة صادقة في تعليقات حملة جمع التبرعات، حيث شاركت سلسلة من الصور لفتاتيها الصغيرتين وهما تتعانقان وتلعبان معًا.وكتبت الأم: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم الهائل والصلوات لعائلتنا خلال هذا الوقت العصيب."