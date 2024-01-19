الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقترب منها "بابتسامة غريبة" بعد أن خرجت من الحمام... ارتكب جريمته ثم اتصل بها قائلا: "لم اغتصبك عمدًا" وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-01-19 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اقترب منها "بابتسامة غريبة" بعد أن خرجت من الحمام... ارتكب جريمته ثم اتصل بها قائلا: "لم اغتصبك عمدًا" وهذه التفاصيل!
اقترب منها "بابتسامة غريبة" بعد أن خرجت من الحمام... ارتكب جريمته ثم اتصل بها قائلا: "لم اغتصبك عمدًا" وهذه التفاصيل!
قالت الشرطة إن ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا، يواجه اتهامات بالاغتصاب، قال لضحيته إنه لم "يغتصبها عمدا".
جاستن هاين، 38 عامًا، وهو ضابط في شرطة ستيلتون بورو، متهم باغتصاب امرأة في 10 كانون الثاني، حسبما أفادت شبكة ABC 27، نقلاً عن شرطة ولاية بنسلفانيا.
ووقع الحادث عندما كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تطعم طفلها، حسبما زعمت الشرطة، حسبما أفادت قناة ABC 27.
وتم اتهام هاين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء غير اللائق من بين جرائم أخرى، وفقًا لسجلات المحكمة عبر الإنترنت التي استعرضتها مجلة
PEOPLE
.
ويُزعم أن هاين، الذي يعرف المرأة، اقترب منها "بابتسامة غريبة" على وجهه بعد أن خرجت من الحمام بعد ظهر ذلك اليوم، حسبما أفاد موقع Penn Live، نقلاً عن إفادة خطية.
وبحسب ما ورد، أخبرته المرأة أنها لا تريد "بالتأكيد" أن يتم لمسها، وفقًا لوثائق الاتهام التي استشهدت بها WGAL.
وتزعم الشرطة أن هاين شرع بعد ذلك في الاعتداء عليها جنسيًا، وثبت رأسها على الأريكة حتى لم تتمكن من الحركة، وفقًا لما تزعمه وثائق الاتهام، وفقًا لـ Penn Live.
وبعد الحادث، زُعم أن المرأة اتصلت بهين على الهاتف، وهو ما سجلته الشرطة، وفقًا لشكوى جنائية، حسبما ذكرت شبكة ABC 27.
وفي المكالمة الهاتفية، زُعم أنه قال: "لم اغتصبك عمدًا"، حسبما ذكرت قناة ABC 27 وPenn Live نقلاً عن تقارير الشرطة.
ويُزعم أيضًا أنه قال إنه كان على علم بأنها "لم تكن مهتمة بالأمر"، وفقًا لتقارير الشرطة، كما ذكرت Penn Live.
وقال فرانسيس تشاردو، المدعي العام لمقاطعة دوفين، لقناة ABC 27: "شجاعة الضحية أمر حتمي ورائع. لقد قامت بعمل رائع في تحقيق العدالة حتى لا يقع شخص آخر ضحية".
وقال عمدة ستيلتون سييرا دنت، إن هاين، الذي كان في قسم الشرطة لمدة شهرين فقط وقت وقوع الحادث، تم إيقافه عن العمل، وفقًا لقناة ABC 27 وWGAL.
وتم تحديد كفالته بمبلغ 50 ألف دولار، وأفادت WGAL أنه تم إطلاق سراحه بكفالة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسا. ولم يستجب المحامي المدرج في ملفات المحكمة على الفور لطلب PEOPLE للحصول على مزيد من المعلومات.
آخر الأخبار
منوعات
"بابتسامة
غريبة"
الحمام...
ارتكب
جريمته
قائلا:
"لم
اغتصبك
عمدًا"
التفاصيل!
التالي
امرأة تلد في موقف السيارات في البرد القارس... من ساعدها في الولادة؟
"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-12-13
"جبل من الرغوة" أغرق مرحاضها... مادة غريبة خرجت من كرسي الحمام وتسببت بالكارثة! (فيديو)
منوعات
2023-12-13
"جبل من الرغوة" أغرق مرحاضها... مادة غريبة خرجت من كرسي الحمام وتسببت بالكارثة! (فيديو)
0
منوعات
2023-10-23
أفعال "الجدة المتعرية" أوصلتها الى السجن... ما ارتكبته صادم وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-10-23
أفعال "الجدة المتعرية" أوصلتها الى السجن... ما ارتكبته صادم وهذه التفاصيل!
0
اخبار البرامج
2024-01-10
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
اخبار البرامج
2024-01-10
تزوج من "جنيّة من العالم الآخر" ولديه منها أولاد...هذه قصة عباس الغريبة وهكذا تظهر عليه "ماريتال"!
0
منوعات
2024-01-08
وفاة "بابا نويل" بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال عيد الميلاد... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-01-08
وفاة "بابا نويل" بحادث تحطم طائرة صغيرة خلال عيد الميلاد... وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:41
"سعادة عارمة"... ولادة حيوان مهدد بالانقراض في هذا البلد (فيديو)
منوعات
14:41
"سعادة عارمة"... ولادة حيوان مهدد بالانقراض في هذا البلد (فيديو)
0
منوعات
14:14
مضيف طيران يصوّر قاصرات في حمام الطائرة... وهكذا ضبطته الضحية الأخيرة! (صور)
منوعات
14:14
مضيف طيران يصوّر قاصرات في حمام الطائرة... وهكذا ضبطته الضحية الأخيرة! (صور)
0
منوعات
13:42
في ليلة شديدة البرودة... العثور على رضيعة في الشارع بهذه الحالة!
منوعات
13:42
في ليلة شديدة البرودة... العثور على رضيعة في الشارع بهذه الحالة!
0
منوعات
13:17
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
منوعات
13:17
شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-01-17
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
فنّ
2024-01-17
فيديو مثير للريبة... رؤوس بشريّة على مأدبة طعام بحضور نانسي عجرم
0
منوعات
2024-01-18
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
منوعات
2024-01-18
كذبة دمّرت إمكانية حضورها حفل زفاف صديقتها... علاقة انتهت لأسباب غريبة وغير مفهومة!
0
فنّ
2023-12-18
بتقنية الذكاء الاصطناعي... كيف سيبدو وائل جسار في سنّ الـ80؟ (صورة)
فنّ
2023-12-18
بتقنية الذكاء الاصطناعي... كيف سيبدو وائل جسار في سنّ الـ80؟ (صورة)
0
منوعات
2023-12-31
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
منوعات
2023-12-31
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إنسحابات من غزة وتصعيد على الجبهة مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل الصحة النفسية في لبنان على ما يرام... وما دور المؤسسات الخاصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد أسبوع على انطلاق كأس آسيا... هذه هي حظوظ لبنان والعراق يحقق المفاجأة الأكبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من بقاعكفرا إلى عنايا فالفاتيكان... القديس شربل يحاكي العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
من بقاعكفرا إلى عنايا فالفاتيكان... القديس شربل يحاكي العالم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
فنّ
05:21
بعد ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي... طلاق جديد يهزّ الوسط الفنّي المصري
2
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
3
أخبار لبنان
05:12
بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024
أخبار لبنان
05:12
بري يدعو إلى جلسة عامة لدرس وإقرار مشروع موازنة العام 2024
4
منوعات
16:43
"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
منوعات
16:43
"سأذهب إلى العمل ولن أعود إلى المنزل سيأتي ويقتلني"... هذا ما قالته لشقيقها قبل وفاتها: إليكم التفاصيل المفجعة!
5
فنّ
05:03
قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)
فنّ
05:03
قبّل يد والدته وبكى بحرقة... قصي خولي ينهار في دفن والده (فيديو)
6
فنّ
04:05
هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)
فنّ
04:05
هزأ من المسيح على الصليب ومن العشاء السري والأنبياء... Lil Nas X يرقص في حضن الشيطان وD&G تصفق وتوقع! (فيديو وصور)
7
اقتصاد
02:04
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
اقتصاد
02:04
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
8
فنّ
05:24
ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)
فنّ
05:24
ديانا حداد بالحجاب الأبيض... وتؤدّي مناسك العمرة في مكة المكرّمة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More