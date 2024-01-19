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اقترب منها "بابتسامة غريبة" بعد أن خرجت من الحمام... ارتكب جريمته ثم اتصل بها قائلا: "لم اغتصبك عمدًا" وهذه التفاصيل!

اقترب منها "بابتسامة غريبة" بعد أن خرجت من الحمام... ارتكب جريمته ثم اتصل بها قائلا: "لم اغتصبك عمدًا" وهذه التفاصيل!







جاستن هاين، 38 عامًا، وهو ضابط في شرطة ستيلتون بورو، متهم باغتصاب امرأة في 10 كانون الثاني، حسبما أفادت شبكة ABC 27، نقلاً عن شرطة ولاية بنسلفانيا.



ووقع الحادث عندما كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تطعم طفلها، حسبما زعمت الشرطة، حسبما أفادت قناة ABC 27.



وتم اتهام هاين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء غير اللائق من بين جرائم أخرى، وفقًا لسجلات المحكمة عبر الإنترنت التي استعرضتها مجلة



ويُزعم أن هاين، الذي يعرف المرأة، اقترب منها "بابتسامة غريبة" على وجهه بعد أن خرجت من الحمام بعد ظهر ذلك اليوم، حسبما أفاد موقع Penn Live، نقلاً عن إفادة خطية.



وبحسب ما ورد، أخبرته المرأة أنها لا تريد "بالتأكيد" أن يتم لمسها، وفقًا لوثائق الاتهام التي استشهدت بها WGAL.



وتزعم الشرطة أن هاين شرع بعد ذلك في الاعتداء عليها جنسيًا، وثبت رأسها على الأريكة حتى لم تتمكن من الحركة، وفقًا لما تزعمه وثائق الاتهام، وفقًا لـ Penn Live.



وبعد الحادث، زُعم أن المرأة اتصلت بهين على الهاتف، وهو ما سجلته الشرطة، وفقًا لشكوى جنائية، حسبما ذكرت شبكة ABC 27.



وفي المكالمة الهاتفية، زُعم أنه قال: "لم اغتصبك عمدًا"، حسبما ذكرت قناة ABC 27 وPenn Live نقلاً عن تقارير الشرطة.



ويُزعم أيضًا أنه قال إنه كان على علم بأنها "لم تكن مهتمة بالأمر"، وفقًا لتقارير الشرطة، كما ذكرت Penn Live.



وقال فرانسيس تشاردو، المدعي العام لمقاطعة دوفين، لقناة ABC 27: "شجاعة الضحية أمر حتمي ورائع. لقد قامت بعمل رائع في تحقيق العدالة حتى لا يقع شخص آخر ضحية".



وقال عمدة ستيلتون سييرا دنت، إن هاين، الذي كان في قسم الشرطة لمدة شهرين فقط وقت وقوع الحادث، تم إيقافه عن العمل، وفقًا لقناة ABC 27 وWGAL.



وتم تحديد كفالته بمبلغ 50 ألف دولار، وأفادت WGAL أنه تم إطلاق سراحه بكفالة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسا. ولم يستجب المحامي المدرج في ملفات المحكمة على الفور لطلب PEOPLE للحصول على مزيد من المعلومات.

قالت الشرطة إن ضابط شرطة في ولاية بنسلفانيا، يواجه اتهامات بالاغتصاب، قال لضحيته إنه لم "يغتصبها عمدا".جاستن هاين، 38 عامًا، وهو ضابط في شرطة ستيلتون بورو، متهم باغتصاب امرأة في 10 كانون الثاني، حسبما أفادت شبكة ABC 27، نقلاً عن شرطة ولاية بنسلفانيا.ووقع الحادث عندما كانت المرأة البالغة من العمر 25 عامًا تطعم طفلها، حسبما زعمت الشرطة، حسبما أفادت قناة ABC 27.وتم اتهام هاين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب والاعتداء غير اللائق من بين جرائم أخرى، وفقًا لسجلات المحكمة عبر الإنترنت التي استعرضتها مجلة PEOPLE ويُزعم أن هاين، الذي يعرف المرأة، اقترب منها "بابتسامة غريبة" على وجهه بعد أن خرجت من الحمام بعد ظهر ذلك اليوم، حسبما أفاد موقع Penn Live، نقلاً عن إفادة خطية.وبحسب ما ورد، أخبرته المرأة أنها لا تريد "بالتأكيد" أن يتم لمسها، وفقًا لوثائق الاتهام التي استشهدت بها WGAL.وتزعم الشرطة أن هاين شرع بعد ذلك في الاعتداء عليها جنسيًا، وثبت رأسها على الأريكة حتى لم تتمكن من الحركة، وفقًا لما تزعمه وثائق الاتهام، وفقًا لـ Penn Live.وبعد الحادث، زُعم أن المرأة اتصلت بهين على الهاتف، وهو ما سجلته الشرطة، وفقًا لشكوى جنائية، حسبما ذكرت شبكة ABC 27.وفي المكالمة الهاتفية، زُعم أنه قال: "لم اغتصبك عمدًا"، حسبما ذكرت قناة ABC 27 وPenn Live نقلاً عن تقارير الشرطة.ويُزعم أيضًا أنه قال إنه كان على علم بأنها "لم تكن مهتمة بالأمر"، وفقًا لتقارير الشرطة، كما ذكرت Penn Live.وقال فرانسيس تشاردو، المدعي العام لمقاطعة دوفين، لقناة ABC 27: "شجاعة الضحية أمر حتمي ورائع. لقد قامت بعمل رائع في تحقيق العدالة حتى لا يقع شخص آخر ضحية".وقال عمدة ستيلتون سييرا دنت، إن هاين، الذي كان في قسم الشرطة لمدة شهرين فقط وقت وقوع الحادث، تم إيقافه عن العمل، وفقًا لقناة ABC 27 وWGAL.وتم تحديد كفالته بمبلغ 50 ألف دولار، وأفادت WGAL أنه تم إطلاق سراحه بكفالة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد قدم التماسا. ولم يستجب المحامي المدرج في ملفات المحكمة على الفور لطلب PEOPLE للحصول على مزيد من المعلومات.