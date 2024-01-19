مسنة تتعرض للعنف في دار للمسنين... كاميرا المراقبة وثقت تفاصيل المشهد المروع! (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع على الإنترنت يُظهر جدّة مسنّة تتعرّض للضرب على يد أربعة من مقدمي الرعاية في دار رعاية للمسنين ببريطانيا.

وتُظهر اللقطات المروعة ساقي بيريل وول، البالغة من العمر 89 عاما، مرفوعتين في الهواء من قبل مقدم الرعاية داني أوهين، والأخير يضربها بوسادة على رأسها.

وفي التفاصيل، شكّت الأختان دانييل وريبيكا هينسلي بسلوك جدتهما بيريل وول وبخاصةٍ بعد رصد كدمات على جسدها، فقررتا أن تشتكيا للموظفين في دار رعاية ولفرهامبتون في شباط 2020 إلا أنهما لم تصلا إلى نتيجة.

وقامت الشقيقتان بتثبيت كاميرا Yi Eye Wi-Fi على جدار غرفة نوم المسنة، وفق موقع " ذا صن ".

وعلى مدار أربعة أيام، التقطت لقطات "مروعة" لأربعة من مقدمي الرعاية وهم يمسكون بساقي الجدة المصابة بالخرف في الهواء مثل طفل رضيع بينما كانت تصرخ بصوت عال.

كما تم وصف المسكينة بأنها "مثيرة للاشمئزاز" أثناء محاولتهم تنظيفها وتلبيسها.

وأرسلت كلّ من دانييل، 36 عامًا، وريبيكا، 39 عامًا، أدلتهما إلى مديري دور الرعاية، ولجنة جودة الرعاية، وشرطة ويست ميدلاندز.

واتهم في وقت لاحق كل من فيلي آمي تونكارا، 33 عامًا، ومورونرانتي أدفيلا، 43 عامًا، وداني أوهين، 39 عامًا، وبريدجيت أيديان، 49 عامًا، بسوء المعاملة والإهمال المتعمد.