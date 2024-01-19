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استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟

استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟







وكانت إيفلين سانكتو قد اشتكت من بصرها لسنوات عدة بعد معاناتها في المدرسة.



وتم إرسال الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا لإجراء اختبار العين في عام 2020 في الولايات المتحدة، حيث قيل لها إنها تعاني من "ضعف شديد في الرؤية".



ولكن بعد إحالتها إلى المستشفى، قيل لها إن بصرها أصبح حوالي 50 في المئة، ولم يتم فعل أي شيء آخر أو محاولة معالجة الأمر.



وقالت الأم كايتي، التي أخبرتها مدرسة ابنتها أن إيفلين قد تكون مصابة بـ CVI (ضعف البصر الدماغي)، إنها تمت إحالتها لإجراء المزيد من الاختبارات. ولكن في يوم الجمعة 12 كانون الثاني، استيقظت ابنتها وهي تصرخ من الألم ومصابة بصداع، ما أدّى إلى فقدانها البصر في كلتا عينيها.



ولم تحصل بعد على تشخيص رسمي، لكن من المرجح أن تكون إيفلين مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي أو وجود كيس في دماغها. استيقظت تلميذة وهي تصرخ من الألم، وباتت الآن عمياء في كلتا عينيها، وفق موقع "ميرور" البريطاني.وكانت إيفلين سانكتو قد اشتكت من بصرها لسنوات عدة بعد معاناتها في المدرسة.وتم إرسال الفتاة البالغة من العمر 12 عامًا لإجراء اختبار العين في عام 2020 في الولايات المتحدة، حيث قيل لها إنها تعاني من "ضعف شديد في الرؤية".ولكن بعد إحالتها إلى المستشفى، قيل لها إن بصرها أصبح حوالي 50 في المئة، ولم يتم فعل أي شيء آخر أو محاولة معالجة الأمر.وقالت الأم كايتي، التي أخبرتها مدرسة ابنتها أن إيفلين قد تكون مصابة بـ CVI (ضعف البصر الدماغي)، إنها تمت إحالتها لإجراء المزيد من الاختبارات. ولكن في يوم الجمعة 12 كانون الثاني، استيقظت ابنتها وهي تصرخ من الألم ومصابة بصداع، ما أدّى إلى فقدانها البصر في كلتا عينيها.ولم تحصل بعد على تشخيص رسمي، لكن من المرجح أن تكون إيفلين مصابة بمرض التهاب الكبد الوبائي أو وجود كيس في دماغها.