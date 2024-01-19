شعرت بألم في المعدة قبل أشهر من زفافها... عائلة تفقد ابنتها في واقعة مأساوية

فُجعت عائلة في بريطانيا بفقدان ابنتها فجأةً قبل أشهر من زفافها، بعد أن اشتكت من آلام في المعدة.

في التفاصيل، أصيبت كيرستن مارتن، 38 عاما، بالمرض الشهر الماضي وتوفيت بسبب تعفن الدم في 9 كانون الثاني.

وشعرت كيرستن، من بينورثام، لانكشاير، والتي كان من المقرر أن تتزوج في تشرين الثاني، بألم في بطنها لأول مرة في منتصف شهر كانون الأول.

وكانت تمارس أعمالها كالمعتاد، لكن خطيبها آنت جونسون شعر بالقلق عندما لم تحضر للعمل في أحد الأيام.

وزار أحد الأصدقاء المنزل للاطمئنان عليها، وتم نقل كيرستن إلى مستشفى رويال بريستون، حيث أمضت فترة عيد الميلاد تتلقى العلاج.

لكن كيرستن سرعان ما كانت تكافح من أجل التنفس، وتم وضعها في غيبوبة اصطناعية، وهي عندما يفقد فيها المريض الوعي بشكل عميق، إذ يقوم الطبيب بإعطائه دواءًا يسبب له نقص كامل في الوعي والشعور، حيث قال المسعفون إنها قد لا تتمكن من البقاء طوال الليل.

و"تغلبت كيرستن على الصعاب"، لكن توقع المسعفون مرة أخرى في أول كانون الثاني أنها لن تعيش على الأرجح أكثر من 48 ساعة.

ولم يتمكن جسد كيرستن من النجاة، ما أدّى إلى وفاتها بعد أيام.