مضيف طيران يصوّر قاصرات في حمام الطائرة... وهكذا ضبطته الضحية الأخيرة! (صور)

اعتقلت الشرطة مضيف طيران يعمل في شركة الخطوط الجوية الأميركية الخميس، ضبطه يسجل بكاميرا خفية فتيات قاصرات أثناء استخدامهن للحمامات أثناء رحلات الطيران التي كان يخدم فيها.

وتم القبض على إستس كارتر طومسون، البالغ من العمر 36 عامًا، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها فتاة عمرها 14 عامًا، حيث حاول تصويرها سرًا في حمام الطائرة.

وقد أدت هذه الحادثة إلى فتح تحقيق فدرالي كشف عن وجود مقاطع فيديو تظهر أربع ضحايا آخرين، وفق موقع " نيويورك بوست ".

ووفقًا لمكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس، يُزعم أن طومسون كان يحمل تسجيلات لأربع فتيات قاصرات، لا تتجاوز أعمارهن سبع سنوات، وهن يستخدمن الحمام على متن الطائرة التي كان يخدم عليها سابقًا.

وفي تفاصيل الواقعة، حاول طومسون تصوير فتاة عمرها 14 عامًا أثناء رحلة من شارلوت بولاية نورث كارولينا إلى بوسطن بولاية ماساتشوستس.

وأثناء توجيهها إلى حمام الدرجة الرئيسية، أخبر طومسون الفتاة أن المقعد مكسور واحتاج إلى غسل يديه، ثم دخل وخرج بسرعة مما أعطى الفتاة فرصة لاكتشاف وجود تسجيل مخفي على هاتفه الجوال.

وعندما فحصت المراهقة الحمام، اكتشفت وجود ملصقات حمراء على المقعد مكتوب عليها "معدات تقديم الطعام غير صالحة" و"خارج عن الخدمة"، بالإضافة إلى وجود الكاميرا الخفية.

تم إبلاغ السلطات والتحقيق جارٍ في هذا الاتهام الخطير.