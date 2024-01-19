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"سعادة عارمة"... ولادة حيوان مهدد بالانقراض في هذا البلد (فيديو)
منوعات
2024-01-19 | 14:41
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"سعادة عارمة"... ولادة حيوان مهدد بالانقراض في هذا البلد (فيديو)
وُلِد في حديقة لندن للحيوانات هذا الأسبوع صغير غوريلا من نوع فرعي مهدد بالانقراض، وضعته أمّه وسط فرحة مسؤولي المتنزه.
وأوضحت حديقة الحيوانات في بيان أن الصغير من نوع غوريلا السهول الغربية الذي تراجع عدد الحيوانات منه بأكثر من 60 في المئة خلال السنوات الـ 25 الأخيرة، ولد "في الساعة 9,34 صباح الأربعاء"، وكانت ولادته "سريعة"، إذ "لم تستغرق سوى 17 دقيقة".
ووفق وكالة فرانس برس، قالت رئيسة قسم الرئيسيات في حديقة لندن للحيوانات كاثرين ساندرز "لقد بدأنا يومنا بصورة طبيعية، وقدمنا للغوريلا وجبة الإفطار وبدأنا مهام التنظيف المعتادة. وعندما عدنا إلى حظيرتها، رأينا أن مجوكو، وهي أنثى بالغة، بدأت بالتمدد والانحناء، وهي علامة على أنها كانت في طور الوضع".
وأعربت عن سعادة مسؤولي الحديقة العارمة بهذه الولادة.
ويشهد هذا النوع الفرعي من الغوريلا الموجود في الغابات الاستوائية بوسط إفريقيا، تراجعاً كبيراً، إذ يدفع ضريبة جراء أنشطة الصيد وتدمير موائله والأمراض بينها فيروس إيبولا.
ووالد الصغير ذكر يُدعى كيبوري، استُقدِم في تشرين الثاني 2022 من حديقة تينيريفي للحيوانات في إسبانيا، ضمن برنامج للحفاظ على هذا النوع وتكاثره.
ولم يتسن للعاملين في حديقة لندن بعد التأكد من جنس هذا الغوريلا الصغير الذي بقي متشبثاً بذراعي أمه منذ ولادته.
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نوع فرعي.
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