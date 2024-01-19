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عمل بطولي... مراهقتان تنقذان زوجين من الموت خلال العطلة بهذه الطريقة!

منوعات
2024-01-19 | 15:57
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عمل بطولي... مراهقتان تنقذان زوجين من الموت خلال العطلة بهذه الطريقة!
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عمل بطولي... مراهقتان تنقذان زوجين من الموت خلال العطلة بهذه الطريقة!

اندفعت فتاتان مراهقتان، إحداهما تحلم بالسباحة في الألعاب الأولمبية، في منحدر خطير لإنقاذ زوجين بريطانيين من الغرق قبالة شاطئ بربادوس في وقت سابق من هذا الشهر.
 
ويُنسب الفضل إلى إيما باسرمان، 14 عامًا، وزوي أيرلندا-ميكلينسيك، 13 عامًا، في إنقاذ حياة بليندا وروبرت ستون وذلك عن طريق إحضارهما إلى الشاطئ في 3 كانون الثاني.
 
وهرعت المراهقتان من كندا إلى عملية الإنقاذ بعد سماع بليندا وهي تصرخ طلباً للمساعدة على الشاطئ، حيث لم يكن هناك رجال إنقاذ في الخدمة في ذلك الوقت.
 
كان الزوجان، وكلاهما في الستينيات من العمر، يستمتعان بفترة ما بعد الظهيرة الهادئة على شاطئ بربادوس، وهما يطفوان في الماء، عندما وقعا في موجة خطيرة.
 
 

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