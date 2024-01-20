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اتهموه بالغباء بعد عودته إلى حبيبته الخائنة... ورغم وقوف عائلته وأصدقائه ضده هذا ما فعله!

اتهموه بالغباء بعد عودته إلى حبيبته الخائنة... ورغم وقوف عائلته وأصدقائه ضده هذا ما فعله!







وأوضح أنهم لن يسامحوها على ما فعلته به، وأنهم لا يقدّرون أنه أصبح أكثر سعادة بعد العودة إليها.



وقال الرجل البالغ من العمر 48 عاماً: "أشعر الآن أنه يجب علي الاختيار بين المرأة التي أحبها والتي بقيت معها لمدة 6 سنوات، وبين أصدقائي وعائلتي، وهذا ليس عدلاً".



وأضاف: "لدي طفلان من علاقة سابقة، ويعيشان مع والدتهما. وقبل عام، مررنا أنا وحبيبتي البالغة من العمر 42 عاماً بفترة سيئة. وانتهى بها الأمر بإقامة ليلة واحدة مع حبيبها السابق. وبعد اعترافها بما فعلته، انفصلنا لفترة وجيزة. لقد تألمت كثيرًا، وربما بغباء، أخبرت أصدقائي المقربين وأقاربي بما فعلته حبيبتي".



وتابع الرجل: "ولكن بعد ذلك أدركنا كم نفتقد ونحب بعضنا البعض، وأننا نريد أن نكون معًا، لذلك اتفقنا على المحاولة مرة أخرى، وطلبت منها العودة للعيش معي. فوقف أصدقائي وأهلي في وجهي واتهموني بالغباء".



واعترف أن أولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، قالوا إنهم يكرهون حبيبته لأنها خانته، وأنهم لا يريدون رؤيتها إطلاقاً. وفي حال عودتها للعيش في منزله، فإنهم لن يزوروه أبداً.



وقال الأب: "أنا لا أعرف ما يجب القيام به. أريد فقط أن يكون الجميع سعداء، لكن هذا لا يبدو ممكنًا. وأنا واثق من أنها لن تفعل ذلك مرة أخرى. أنا من تعرضت للخيانة، وإذا كان بإمكاني أن أسامحها، فمن المؤكد أن عليهم أن يسامحوها أيضًا".





أخبر شاب أنه عاد لحبيبته بعد أن خدعته وخانته، وأن الجميع وقف ضدهما، بحسب موقع "ذا صن" وأوضح أنهم لن يسامحوها على ما فعلته به، وأنهم لا يقدّرون أنه أصبح أكثر سعادة بعد العودة إليها.وقال الرجل البالغ من العمر 48 عاماً: "أشعر الآن أنه يجب علي الاختيار بين المرأة التي أحبها والتي بقيت معها لمدة 6 سنوات، وبين أصدقائي وعائلتي، وهذا ليس عدلاً".وأضاف: "لدي طفلان من علاقة سابقة، ويعيشان مع والدتهما. وقبل عام، مررنا أنا وحبيبتي البالغة من العمر 42 عاماً بفترة سيئة. وانتهى بها الأمر بإقامة ليلة واحدة مع حبيبها السابق. وبعد اعترافها بما فعلته، انفصلنا لفترة وجيزة. لقد تألمت كثيرًا، وربما بغباء، أخبرت أصدقائي المقربين وأقاربي بما فعلته حبيبتي".وتابع الرجل: "ولكن بعد ذلك أدركنا كم نفتقد ونحب بعضنا البعض، وأننا نريد أن نكون معًا، لذلك اتفقنا على المحاولة مرة أخرى، وطلبت منها العودة للعيش معي. فوقف أصدقائي وأهلي في وجهي واتهموني بالغباء".واعترف أن أولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، قالوا إنهم يكرهون حبيبته لأنها خانته، وأنهم لا يريدون رؤيتها إطلاقاً. وفي حال عودتها للعيش في منزله، فإنهم لن يزوروه أبداً.وقال الأب: "أنا لا أعرف ما يجب القيام به. أريد فقط أن يكون الجميع سعداء، لكن هذا لا يبدو ممكنًا. وأنا واثق من أنها لن تفعل ذلك مرة أخرى. أنا من تعرضت للخيانة، وإذا كان بإمكاني أن أسامحها، فمن المؤكد أن عليهم أن يسامحوها أيضًا".