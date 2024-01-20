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حاولت منع صديقتها من فضح خيانة زوج صديقتهما المشتركة أمام الجميع... ولكن ما حلّ بها بعد ذلك محزن!

حاولت منع صديقتها من فضح خيانة زوج صديقتهما المشتركة أمام الجميع... ولكن ما حلّ بها بعد ذلك محزن!







وبحسب موقع



ووقفت في وجهها المرأة وقالت لها إنه ليس من حق أي أحد الكشف عن هذا الموضوع، ولن يؤدي ذلك إلا إلى إيذاء الصديقة.



وأخبرتها أنه إذا كانت تخطط لإخبارها، فمن المؤكد أنه لا ينبغي أن يكون ذلك في ليلة مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء.



وقالت المرأة: "رفضت أن أكون جزءًا من هذا الموضوع، ولم أخرج مع الأصدقاء في تلك الليلة. شعرت بالارتياح لأنني تمسكت بمبادئي. فانقلب ضدي كل الأصدقاء، بعد أن أخبرتهم صديقتي أنني كنت متعالية وعدوانية".



وأضافت: "الآن، صديقي المفضل بالكاد يتحدث معي ويعتقد أنني مخطئة. لقد كنا أصدقاء لمدة 15 عامًا وأنا أشعر بالألم الشديد".





أخبرت امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً عن الخلاف الذي حصل بينها وبين صديقتها، بعد أن أخبرتها الأخيرة عن خيانة زوج صديقتهما المشتركة لزوجته مع امرأة أخرى.وبحسب موقع "ذا صن" ، صارحتها صديقتها أنها تريد أن تخبر هذه الصديقة الأخرى بما يفعله زوجها، لأنها تستحق أن تعرف، وذلك خلال سهرة لجميع صديقاتهما.ووقفت في وجهها المرأة وقالت لها إنه ليس من حق أي أحد الكشف عن هذا الموضوع، ولن يؤدي ذلك إلا إلى إيذاء الصديقة.وأخبرتها أنه إذا كانت تخطط لإخبارها، فمن المؤكد أنه لا ينبغي أن يكون ذلك في ليلة مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء.وقالت المرأة: "رفضت أن أكون جزءًا من هذا الموضوع، ولم أخرج مع الأصدقاء في تلك الليلة. شعرت بالارتياح لأنني تمسكت بمبادئي. فانقلب ضدي كل الأصدقاء، بعد أن أخبرتهم صديقتي أنني كنت متعالية وعدوانية".وأضافت: "الآن، صديقي المفضل بالكاد يتحدث معي ويعتقد أنني مخطئة. لقد كنا أصدقاء لمدة 15 عامًا وأنا أشعر بالألم الشديد".