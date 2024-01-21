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زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)

منوعات
2024-01-21 | 15:12
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زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)
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زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)

زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)

تقول امرأة إنها "دمرت حياتها" بعد تزوير علاقة وزواج لمدة 10 سنوات بعد أن تعرضت للإهمال.

إن العثور على شريكك المثالي ليس بالمهمة السهلة دائمًا. يظل البعض عازبًا حتى لفترة طويلة، بينما يسارع البعض الآخر إلى الزواج وتكوين أسرة صغيرة. 

لكن إحدى النساء شعرت بالضغط عندما كان أصدقاؤها يدخلون في علاقات في سن المراهقة، لذلك "بالغت في تضخيم صداقتها" مع رجل يدعى ليام. وقالت: "لقد مر عقد من الزمن حرفيًا، ولم أقم سوى بتأليف المزيد والمزيد من الادعاءات".

وقامت الشابة البالغة من العمر 27 عامًا، والتي ترغب في عدم الكشف عن اسمها، بتزييف قضاء إجازتها مع ليام، وإنشاء ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخطط الآن لحفل زفاف خيالي. 

وبدأت العلاقة المخترعة بعد أن قامت هي وليام بإرسال رسائل نصية يوميًا لمدة عامين متتاليين والتقيا مرة واحدة بسبب العيش بعيدًا عن بعضهما، ولكن في أحد الأيام أصيب ليام بالمرض وبدأ في عدم الرد على رسائلها النصية. 

ولكن بعد مرور عقد من الزمن، لا يزال صديقها السابق في الرسائل النصية يريد أن يكون معها، وفق ما نقل موقع ميرور.

وقالت على موقع Reddit: "لقد أقنعت نفسي بصدق بأننا معًا وأشعر أنني على وشك أن أفقد عقلي".

وأصيب مضيفو البودكاست لبرنامج "كل شخص لديه سر" الأسترالي بالذهول بعد مشاركة القصة مع المستمعين. لقد أوضحوا ان الشابة قالت: "الجميع يعتقد أنني مخطوبة لرجل لم أقابله إلا مرة واحدة. لقد كنت أحمل هذا العبء لفترة طويلة جدًا الآن. منذ أكثر من 10 سنوات كنت أخبر الجميع أنني كذلك... ومؤخرا، أنا مخطوبة لرجل لم أقابله إلا مرة واحدة."

وأضافت: "لقد كنت أخترع قصة حياتي لفترة طويلة ولا أعرف كيف أعود وأصلحها." 

وأوضحت المرأة المجهولة أنها تواصلت لأول مرة مع ليام في المدرسة، حيث كانا في منتدى للدراسة عبر الإنترنت وتبادلا الأرقام. لقد تبادلا الرسائل النصية "المكثفة بشكل لا يصدق" لمدة عامين.

وتابعت: "في مرحلة ما جفت رسائله وانجرف بعيدًا، لكنني لم أفعل ذلك، ما زلت في ذلك المكان. متحمسة لوجوده، مفتونة به وبفكرة ما يمكن أن نعيشه معًا".

وقالت: "عندما كنت أتحدث مع ليام، أخبرتني صديقتي أن أحد الصبية طلب منها أن تكون صديقته فشعرت بالذعر. وبسبب يأسي من التأقلم، بالغت في صداقتي مع ليام وأخبرتها أنه صديقي. منذ ذلك اليوم فصاعدًا، لقد واصلت هذه الكذبة".

وأخبرت المرأة أصدقاءها وعائلتها أن سبب عدم تمكنهم من مقابلته هو أنه "مدمن مخدرات" وغالباً ما يقضي أوقاتاً في مرافق إعادة التأهيل. وأضافت أنها أخبرتهم الآن أنه من المقرر أن يصبح زوجها.

واكتشف ليام أن صديقته السابقة كانت تتظاهر عبر الإنترنت ودعاها إلى التوقف عن ذلك. وأضافت: "أنا محطمة. أشعر بالخطر، أشعر بأن كل شيء ينهار وقلقة بشأن اكتشاف أصدقائي لأكاذيبي الكبيرة أيضًا. لقد دمر هذا حياتي. أشعر بالسوء. كيف أخرج نفسي من هذا الأمر دون أن أفقد الأشخاص الذين أحبهم". 

وأوضحت: "لم أتمكن من إقامة علاقة ذات معنى، لأنه على الرغم من أنني أعلم أن هذا الأمر غير منطقي في ذهني، إلا أنني خطيبة ليام".

وبعد مشاركة قضتها على تيك توك، سارع مئات الأشخاص للتعليق على السيناريو. 

وقال أحد الأشخاص: "يا فتاة. من فضلك أخبر الجميع أن الأمر قد انتهى وقومي بالعمل الذي تحتاجينه للمضي قدمًا".

وعلق آخر قائلاً: "أنت تسمع الكثير من الأشياء المجنونة على الإنترنت ولكن هذا.. شيء آخر".

وقال آخر: "هذا أمر محزن للغاية، وآمل حقاً أن تحصلي على المساعدة".
 
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