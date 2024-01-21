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طلب من حماته مغادرة حفل زفافه ثم بدأت المشكلة... وهذا ما فعلته به زوجته!

طلب من حماته مغادرة حفل زفافه ثم بدأت المشكلة... وهذا ما فعلته به زوجته!





يجب أن يكون حفل زفافك واحدًا من أسعد أيام حياتك، على الرغم من أنه لم يكن سوى عريس شعر بأنه مضطر إلى مطالبة حماته بمغادرة الحدث الخاص بسبب اختيارها للعطور.



وبعد أن رفضت المرأة العودة إلى المنزل وتغيير ملابسها، أمضى العريس معظم فترة الاستقبال في الخارج مع عائلته لأنه لم يستطع أن يكون بالقرب من زوجته الجديدة. وذهب إلى Reddit لمشاركة قضيته وسؤال الآخرين عما إذا كانوا يعتقدون أنه كان مخطئًا في اتخاذ موقف.



وأوضح أنه عادة ما يكون على علاقة جيدة مع والدي "حب حياته"، وقال إن المشكلة في يوم زفافهما كانت في رائحة حماته. كانت ترتدي عطرًا أصيب بحساسية تجاهه بشكل غير متوقع.



ولأن زوجته اختارت والدتها لتكون وصيفة الشرف، فقد كانت في المقدمة مع الزوجين عندما كانا يعلنان عهودهما. وكشف قائلاً: "بعد وقت قصير من بدء الحفل، بدأت أشعر بالدمع والشهقة. كان من المفترض أن يستمر حفلنا لمدة 20 دقيقة فقط كحد أقصى، لذا اعتقدت أنني سأستمر في الأمر ما لم يتفاقم الأمر".



وعلى الرغم من أن الأمر لم يبدو أنه يتفاقم في البداية، إلا أنه عندما احتضنته حماته الجديدة أصبحت المشكلة حقيقية، وفق ما نقل موقع



وقال: "أضيفت حكة في العيون وحكة في الحلق والصداع إلى هذا المزيج... سألتني زوجتي عما إذا كنت بخير وأخبرتها أنني أعتقد أن عطر والدتها قد أضر بي. لقد ذهب شخص ما للحصول على بعض أدوية الحساسية. تناولت واحدًا لكنه لم يفعل الكثير وبدأت أشعر بعدم الراحة."



وعندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور، لم يتمكن العريس من التواجد في مجموعة مع المرأة وأدرك أنه سيتعين عليهم القيام بشيء ما إذا كان سيتمكن من البقاء في حفل الاستقبال الخاص به.



وطلبت زوجته الجديدة من والدتها أن تحافظ على مسافة بينها وبينه، لكن ذلك لم ينجح أيضًا.



وقال قبل أن يشارك الخيارات الأخرى التي نظروا فيها: "لقد تبعها هذا العطر مثل سحابة لعينة... ثم طلبت زوجتي من والدتها أن تحاول غسل المكان الذي وضعت فيه عطرها، لكن حماتها قالت إنها لم تضعه على ملابسها، بل رشت نفسها بحيث كان على فستانها كله. "



ومع ذلك، فقد عرض عليها فكرة أخرى - أن تعود إلى المنزل وتغير ملابسها وإلا سيدفع لها ثمن الذهاب إلى "متجر التوفير" وشراء فستان بديل.



لكن ذلك لم يكن حلا جيدًا، وأوضح قائلاً: "اعترضت زوجتي وحماتي على ذلك لأن زوجتي أرادت أن تكون والدتها هناك طوال الوقت... أفهم أن اليوم كان كبيرًا بالنسبة لزوجتي وكانت تريد والدتها بجانبها وأردتها هناك أيضًا، لكنني لم أتمكن من الاستمتاع بحفل زفافي. وانتهى بي الأمر بالجلوس في الخارج مع بعض أفراد عائلتي ورفاقي".



وعلى الرغم من شعوره بالتحسن في الهواء الطلق، رفض الرجل العودة إلى الداخل عندما طلبت منه زوجته ذلك لأن والدتها كانت لا تزال هناك، مما أدى إلى عواقب وخيمة عليه. وأضاف: "انتهت الليلة بقضاء زوجتي ليلة زفافنا في منزل والديها".



وسارع القراء إلى الرد على كابوس زواجه وكان معظمهم يؤيدون قراره بالكامل وليس قرار زوجته.

قضى عريس ليلة زفافه بمفرده بعد مشاجرة مع حماته بسبب شيء كانت ترتديه.يجب أن يكون حفل زفافك واحدًا من أسعد أيام حياتك، على الرغم من أنه لم يكن سوى عريس شعر بأنه مضطر إلى مطالبة حماته بمغادرة الحدث الخاص بسبب اختيارها للعطور.وبعد أن رفضت المرأة العودة إلى المنزل وتغيير ملابسها، أمضى العريس معظم فترة الاستقبال في الخارج مع عائلته لأنه لم يستطع أن يكون بالقرب من زوجته الجديدة. وذهب إلى Reddit لمشاركة قضيته وسؤال الآخرين عما إذا كانوا يعتقدون أنه كان مخطئًا في اتخاذ موقف.وأوضح أنه عادة ما يكون على علاقة جيدة مع والدي "حب حياته"، وقال إن المشكلة في يوم زفافهما كانت في رائحة حماته. كانت ترتدي عطرًا أصيب بحساسية تجاهه بشكل غير متوقع.ولأن زوجته اختارت والدتها لتكون وصيفة الشرف، فقد كانت في المقدمة مع الزوجين عندما كانا يعلنان عهودهما. وكشف قائلاً: "بعد وقت قصير من بدء الحفل، بدأت أشعر بالدمع والشهقة. كان من المفترض أن يستمر حفلنا لمدة 20 دقيقة فقط كحد أقصى، لذا اعتقدت أنني سأستمر في الأمر ما لم يتفاقم الأمر".وعلى الرغم من أن الأمر لم يبدو أنه يتفاقم في البداية، إلا أنه عندما احتضنته حماته الجديدة أصبحت المشكلة حقيقية، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.وقال: "أضيفت حكة في العيون وحكة في الحلق والصداع إلى هذا المزيج... سألتني زوجتي عما إذا كنت بخير وأخبرتها أنني أعتقد أن عطر والدتها قد أضر بي. لقد ذهب شخص ما للحصول على بعض أدوية الحساسية. تناولت واحدًا لكنه لم يفعل الكثير وبدأت أشعر بعدم الراحة."وعندما يتعلق الأمر بالتقاط الصور، لم يتمكن العريس من التواجد في مجموعة مع المرأة وأدرك أنه سيتعين عليهم القيام بشيء ما إذا كان سيتمكن من البقاء في حفل الاستقبال الخاص به.وطلبت زوجته الجديدة من والدتها أن تحافظ على مسافة بينها وبينه، لكن ذلك لم ينجح أيضًا.وقال قبل أن يشارك الخيارات الأخرى التي نظروا فيها: "لقد تبعها هذا العطر مثل سحابة لعينة... ثم طلبت زوجتي من والدتها أن تحاول غسل المكان الذي وضعت فيه عطرها، لكن حماتها قالت إنها لم تضعه على ملابسها، بل رشت نفسها بحيث كان على فستانها كله. "ومع ذلك، فقد عرض عليها فكرة أخرى - أن تعود إلى المنزل وتغير ملابسها وإلا سيدفع لها ثمن الذهاب إلى "متجر التوفير" وشراء فستان بديل.لكن ذلك لم يكن حلا جيدًا، وأوضح قائلاً: "اعترضت زوجتي وحماتي على ذلك لأن زوجتي أرادت أن تكون والدتها هناك طوال الوقت... أفهم أن اليوم كان كبيرًا بالنسبة لزوجتي وكانت تريد والدتها بجانبها وأردتها هناك أيضًا، لكنني لم أتمكن من الاستمتاع بحفل زفافي. وانتهى بي الأمر بالجلوس في الخارج مع بعض أفراد عائلتي ورفاقي".وعلى الرغم من شعوره بالتحسن في الهواء الطلق، رفض الرجل العودة إلى الداخل عندما طلبت منه زوجته ذلك لأن والدتها كانت لا تزال هناك، مما أدى إلى عواقب وخيمة عليه. وأضاف: "انتهت الليلة بقضاء زوجتي ليلة زفافنا في منزل والديها".وسارع القراء إلى الرد على كابوس زواجه وكان معظمهم يؤيدون قراره بالكامل وليس قرار زوجته.