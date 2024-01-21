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خدعت أكثر من 70 عروساً وسرقت فساتينهن... عملية احتيال غريبة وضخمة وأضرارها أحصيت بمبلغ خيالي!

منوعات
2024-01-21 | 15:37
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خدعت أكثر من 70 عروساً وسرقت فساتينهن... عملية احتيال غريبة وضخمة وأضرارها أحصيت بمبلغ خيالي!
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خدعت أكثر من 70 عروساً وسرقت فساتينهن... عملية احتيال غريبة وضخمة وأضرارها أحصيت بمبلغ خيالي!

خدعت أكثر من 70 عروساً وسرقت فساتينهن... عملية احتيال غريبة وضخمة وأضرارها أحصيت بمبلغ خيالي!

في 16 كانون الثاني، اتُهمت امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا في كوينزلاند بأستراليا بالاحتيال، بعد أن خدعت مجموعة من العرائس من خلال إعادة بيع فساتينهن المصممة خصيصا لهن عبر الإنترنت تحت ستار أعمال التنظيف.

وجاء التحقيق الذي دام ستة أشهر بعد أن لاحظت عروس من مدينة كيرنز الأسترالية شخصًا على وسائل التواصل الاجتماعي يرتدي نفس الفستان، بعد أن كانت قد أحضرت فستانها المصمم خصيصًا إلى شركة زفاف لتنظيفه في أيلول 2022.

وعلى إثر ذلك أبلغت العروس الشرطة بالحادثة التي فتحت تحقيقا في حزيران 2023، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

وبعد بدء التحقيق، قالت الشرطة لصحيفة الغارديان إن 69 عروسا أخرى تقدمن بروايات مماثلة في الفترة الممتدة من كانون الثاني 2019 إلى حزيران 2023. 

وقال الرقيب الأول بالنيابة للمحقق مات هوغان للصحيفة إن المحققين عملوا بلا كلل مع الضحايا المزعومين السبعين وشجعوا أي شخص آخر على تقديم شكوى في حال واجه الأمر نفسه.

وأضاف: "قد يكون هناك المزيد من الضحايا الذين لم يتصلوا بالشرطة بعد... إذا كانت لديك أي معلومات حول الأعمال الاحتيالية المشتبه بها، فيرجى إبلاغ Policelink بها."

وبحسب صحيفة بريسبان تايمز الأسترالية، فقد أطلق على العملية الاسم الرمزي "عملية فيكتور ريكنباكر". ووفقًا لبيان صادر عن شرطة كوينزلاند، "نفذ محققو كيرنز مذكرة تفتيش في عقارات في إدمونتون وكيرنز نورث وسميثفيلد خلال الأشهر التالية، وزُعم أنهم صادروا أجهزة إلكترونية ووثائق وفساتين زفاف مقلدة".

وأشار البيان أيضًا إلى أن المرأة ستمثل أمام محكمة كيرنز في 30 كانون الثاني.

وقال أوين رودجرز، وهو محقق آخر، لصحيفة بريسبان تايمز: "في هذه المرحلة من التحقيق، نزعم أنه قد تم إلحاق أضرار تزيد عن 110 آلاف دولار للضحايا والمشتكين".
 

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