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اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
2024-01-21 | 15:57
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اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
كانت إحدى الزوجات عازمة على الانتقام من زوجها لدرجة أنها توصلت إلى طريقة ماكرة لتخبر العالم كله بما فعله، وفق ما نقل موقع
ميرور
البريطاني.
إن اكتشاف أن شريكك غير مخلص هو تجربة مروعة، وبينما يتعافي الضحايا منه بطرق مختلفة، في بعض الأحيان يكون الانتقام طبقًا من الأفضل تقديمه باردًا.
وعرضت إحدى النساء تصرفات زوجها المخادع في رسالة لاذعة مكتوبة على مرتبة، مثبتة على جانب جدار خارج منزلها. لقد أوضحت أن نواياها كانت الحصول على الطلاق، لكن بعض الناس تساءلوا عما إذا كانت هذه خطوة قاسية جدًا.
وتقول الرسالة المكتوبة باللون الأحمر: "لقد غيرت الأقفال. خذ السرير إلى منزل العاهرة. أنا سأطلقك. أخبرت الأطفال بما فعلته في سريرنا... ولم يعودوا يحبون والدهم بعد الآن."
لكن ليس الجيران فقط هم الذين رأوا الرسالة اللعينة. فقد شاركت أيضًا صورة للمرتبة على موقع Reddit دون الكشف عن هويتها، بعنوان "دعونا نخبر الأطفال بهذا".
لكن المستخدمين انقسموا حول ما إذا كانت فعلت الشيء الصحيح. وانتقد العديد من الناس سلوك زوجها، لكن لم يؤيد الجميع "الانتقام المتسرع".
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