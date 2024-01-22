الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دخلوا منزلهنّ وخطفوهن في هذا البلد... 6 شقيقات ضحية عملية اختطاف مقابل فدية: واحدة منهن قُتلت وهذا مصير البقية!

منوعات
2024-01-22 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دخلوا منزلهنّ وخطفوهن في هذا البلد... 6 شقيقات ضحية عملية اختطاف مقابل فدية: واحدة منهن قُتلت وهذا مصير البقية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دخلوا منزلهنّ وخطفوهن في هذا البلد... 6 شقيقات ضحية عملية اختطاف مقابل فدية: واحدة منهن قُتلت وهذا مصير البقية!

دخلوا منزلهنّ وخطفوهن في هذا البلد... 6 شقيقات ضحية عملية اختطاف مقابل فدية: واحدة منهن قُتلت وهذا مصير البقية!

أعلنت الشرطة النيجيرية الأحد أن شابة كانت ضمن مجموعة من ست شقيقات خطفن مطلع الشهر الحالي مقابل الحصول على فدية، قُتلت على يد خاطفيها، قبل أن يتم إنقاذ شقيقاتها الخمس وتحريرهن.

وأكدت أسرة الشقيقات أنهن خطفن على يد مسلحين اقتحموا منزلهن الواقع على بعد 25 كيلومتراً من العاصمة أبوجا.

وقتل الخاطفون الشابة نبيهة القادريار (21 عاما) بعد انتهاء المهلة التي حددوها لتلقي فدية، ما أثار موجة من الغضب والسخط في البلاد.

وأنقذت شرطة منطقة العاصمة الفدرالية الشقيقات الخمس الأخريات في غابة كاجورو في ولاية كادونا المجاورة مساء السبت، وأعادتهن إلى أسرتهن، حسبما أفادت الشرطة في بيان.

وأكد أحد أقارب الفتيات لوكالة فرانس برس أنهنّ عدن إلى منزلهنّ.

ودفع الغضب جراء خطف الشقيقات الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إلى إدانة "الموجة الأخيرة من عمليات الخطف وهجمات المجرمين".

وتعهّد بولا أحمد تينوبو عند توليه السلطة في أيار2023 "عدم خسارة المعركة ضدّ انعدام الأمن".

ويمثل الخطف من أجل الحصول على فدية مشكلة كبيرة في نيجيريا، حيث تنفذ عصابات عمليات خطف على الطرق السريعة، أو في المنازل، أو حتى في المدارس.

وتنشط هذه العصابات من قواعد في غابات الولايات الشمالية الغربية والوسطى في البلاد.

وباتت عمليات الخطف مشكلة شديدة الوطأة في نيجيريا مطلع الألفية الثالثة. غير أن خبراء يعزون الارتفاع الأخير في هذه الحوادث إلى الأزمة الاقتصادية التي دفعت البعض إلى القيام بأعمال إجرامية لكسب المال.

ويحظر القانون دفع فدية للخاطفين، لكن لا تثق عائلات عديدة بالسلطات وتشعر بأنه ليس لديها خيار آخر.

وكان خطف 276 تلميذة من مدرسة في شيبوك في شمال شرق نيجيريا على أيدي جهاديي "بوكو حرام" قد تصدّر عناوين الصحف العالمية في العام 2014، غير أن عمليات الخطف اليومية نادراً ما تحظى بانتباه الرأي العام.

آخر الأخبار

منوعات

منزلهنّ

وخطفوهن

البلد...

شقيقات

عملية

اختطاف

مقابل

فدية:

واحدة

قُتلت

البقية!

اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-18

تركت طفليها داخل قفص في حديقة عامة في هذا البلد العربي... غضب وتدخل أمني وهذا مصير الأطفال! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-13

اختطاف "دي جي" مشهور في هذا البلد... عذبوه بأشنع الطرق وهذا ما أظهره التشريح!

LBCI
منوعات
2023-12-05

في حادث مروع... حافلة ضخمة تنحرف عن مسارها وتصطدم بشجرة في هذا البلد: انقسمت الى نصفين وهذا مصير الركاب! (صور)

LBCI
منوعات
2023-11-12

مزق حجاب عاملة بريد ولكمها... جريمة كراهية في هذا البلد وهذا مصير المعتدي!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:57

اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)

LBCI
منوعات
15:37

خدعت أكثر من 70 عروساً وسرقت فساتينهن... عملية احتيال غريبة وضخمة وأضرارها أحصيت بمبلغ خيالي!

LBCI
منوعات
15:22

طلب من حماته مغادرة حفل زفافه ثم بدأت المشكلة... وهذا ما فعلته به زوجته!

LBCI
منوعات
15:12

زورت علاقة حب وزواج لمدة 10 سنوات... قصتها صادمة وهذا ما يحصل معها الآن! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-18

بعد 7 أعوام من الزواج... صوفيا فيرغارا وزوجها يعلنان انفصالهما وهكذا احتفلت بعيد ميلادها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-05

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

LBCI
فنّ
2023-09-15

قبلات ساخنة وعناق حار... فيديو قديم لممثلة لبنانية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-08-23

قوى الأمن: توقيف مروج عملة مزيفة في عربصاليم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون

LBCI
أخبار لبنان
14:07

حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

حافظوا على المغترب اللبناني...لماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

عويدات إلى التقاعد قريبا... فهل يترك خلفه شغورا؟

LBCI
أخبار دولية
13:07

جون كيربي: الرئيس الأميركي لا يزال متفائلا بشأن تحقيق حل الدولتين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:44

استهداف اسرائيلي لإحدى السيارات في بلدة كفرا... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس

LBCI
فنّ
14:25

بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )

LBCI
آخر الأخبار
16:01

الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله

LBCI
منوعات
15:57

اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
07:38

رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل عضوين "حزب الله" بقصف مباشر بطائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة كانت تقلهما في جنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
17:14

​جندي في الجيش الإيراني يقتل خمسة من رفاقه

LBCI
آخر الأخبار
16:17

وول ستريت جورنال: الاستطلاعات في ميشيغن تشير إلى أن الصراع في غزة أدى لنفور ناخبين شباب وأمريكيين عرب من بايدن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More