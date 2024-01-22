كانت على الشاطئ مع عائلتها...صاعقة تودي بحياة سيدة في هذا البلد! (صورة)

أعلنت السلطات البرازيلية أن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة من أفراد أسرتها بجروح بالغة من جرّاء صاعقة ضربت السبت شاطئاً في ولاية ساو باولو التي تعرضت لأمطار غزيرة.

ووفق وكالة فرانس برس، أفاد الدفاع المدني في الولاية الواقعة جنوب شرق البرازيل بأن "الصاعقة ضربت بين الماء والرمال على شاطئ فيلا كايسارا في برايا غراندي، مما أسفر عن أربعة ضحايا، جميعهم من عائلة واحدة".

وأضافت السلطات أن "امرأة في الستّين من بين الضحايا فارقت الحياة، أما الآخرون ففي حال الخطر لكنّ وضعهم مستقر". كما أن أربعة أشخاص آخرين تعرّضوا لإصابات غير خطرة من جرّاء الصاعقة.

وقضى ثلاثة أشخاص خلال الساعات الأخيرة في ولاية ساو باولو، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات في ست بلدات على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية.