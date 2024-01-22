رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!

رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!



قام أب بإطلاق النار على زوجته وبناته الثلاث في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو.



وبعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث صباح الأحد، عثر الضباط على أربع جثث داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية. كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما.



ويُعتقد أن المشتبه به من أصول فلسطينية، وتم إلقاء القبض عليه وحجزه، ولم يتم تحديد دوافع وأسباب الجريمة.



ويُذكر أن الضحايا هن: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).