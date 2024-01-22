رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
معلومات للـLBCI: لا علاقة بين زيارة السفير السعودي لعين التينة غدا وهي زيارة ثنائية مقررة مسبقا وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء الخماسية
معلومات للـLBCI: لا علاقة بين زيارة السفير السعودي لعين التينة غدا وهي زيارة ثنائية مقررة مسبقا وبين زيارة سفراء الخماسية التي سيتقرر موعدها الأسبوع المقبل وفقا لجدول القوى السياسية وسفراء الخماسية
رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!
منوعات
2024-01-22 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!
رجل عربي يقتل زوجته وبناته في شيكاغو!
قام أب بإطلاق النار على زوجته وبناته الثلاث في منطقة تينلي بارك بضواحي مدينة شيكاغو.
وبعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث صباح الأحد، عثر الضباط على أربع جثث داخل المنزل، جميعهن مصابات بطلقات نارية. كما تم العثور على الرجل في المنزل سليما.
ويُعتقد أن المشتبه به من أصول فلسطينية، وتم إلقاء القبض عليه وحجزه، ولم يتم تحديد دوافع وأسباب الجريمة.
ويُذكر أن الضحايا هن: ماجدة قاسم (53 عاما)، وحليمة قاسم (25)، وزاهية قاسم (25)، وحنان قاسم (24).
آخر الأخبار
منوعات
رجل
عربي
قتل
جريمة
زوجة
بنات
التالي
جدل كبير وبلبلة... بكاء "عقيد" في الجيش العراقي بعد تعرّضه للضرب من قبل "ضابط"! (فيديو)
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-07
رجل ثمانيني قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية...وهذا ما اعترف به!
منوعات
2024-01-07
رجل ثمانيني قتل زوجته المصابة بالخرف بوحشية...وهذا ما اعترف به!
0
منوعات
2024-01-06
استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!
منوعات
2024-01-06
استأجر شقيقه ليقتل زوجته... لن تصدقوا ماذا أعطاه ليقبل بتنفيذ الجريمة!
0
منوعات
2023-12-19
قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!
منوعات
2023-12-19
قتل زوجته وأخفى جثتها...وهكذا تم استدراجه للاعتراف بالجريمة بعد 11 عاماً!
0
منوعات
2023-12-15
خنقها "لتخفيف معاناتها"... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!
منوعات
2023-12-15
خنقها "لتخفيف معاناتها"... رجل يحاول قتل زوجته أمام عائلتها أثناء وجودها في دار الرعاية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
09:29
طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار
منوعات
09:29
طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار
0
منوعات
09:09
جدل كبير وبلبلة... بكاء "عقيد" في الجيش العراقي بعد تعرّضه للضرب من قبل "ضابط"! (فيديو)
منوعات
09:09
جدل كبير وبلبلة... بكاء "عقيد" في الجيش العراقي بعد تعرّضه للضرب من قبل "ضابط"! (فيديو)
0
منوعات
06:01
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
منوعات
06:01
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
0
منوعات
05:31
كانت على الشاطئ مع عائلتها...صاعقة تودي بحياة سيدة في هذا البلد! (صورة)
منوعات
05:31
كانت على الشاطئ مع عائلتها...صاعقة تودي بحياة سيدة في هذا البلد! (صورة)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-22
آدم يروّج لحفله المقبل: رح نفرّحكن بليلة الدموع!
فنّ
2023-08-22
آدم يروّج لحفله المقبل: رح نفرّحكن بليلة الدموع!
0
صحة وتغذية
2024-01-16
دراسة تحذّر الرجال من نوبات القلب والوفاة المبكرة... وما علاقة الفياغرا؟
صحة وتغذية
2024-01-16
دراسة تحذّر الرجال من نوبات القلب والوفاة المبكرة... وما علاقة الفياغرا؟
0
أخبار دولية
2023-12-06
أوكرانيا تكشف عن ضربة روسية جديدة ليلا بواسطة 48 مسيّرة
أخبار دولية
2023-12-06
أوكرانيا تكشف عن ضربة روسية جديدة ليلا بواسطة 48 مسيّرة
0
أخبار دولية
2023-12-25
"حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار
أخبار دولية
2023-12-25
"حماس" و"الجهاد الإسلامي" رفضتا اقتراحا مصريا بترك السيطرة على قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
ماذا في آخر تفاصيل التصعيدات الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
ماذا في آخر تفاصيل التصعيدات الجنوبية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
منتخب لبنان لكرة القدم أمام مباراة مفصلية في بطولة آسيا
تقارير نشرة الاخبار
07:50
منتخب لبنان لكرة القدم أمام مباراة مفصلية في بطولة آسيا
0
أخبار دولية
06:04
اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل
أخبار دولية
06:04
اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
تقارير نشرة الاخبار
14:28
في عمشيت... المعركة بين الناشطين البيئيين وأصحاب الأرض التي تقع فوق مغارة فقمة الراهب بيد القاضية غادة عون
0
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
أخبار لبنان
14:07
حمية: لاعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
لبنان أمام مباراة حاسمة في كأس آسيا قد يصنع بفوزه بها التاريخ... وفي السباحة: لبنان يحرز 55 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لبنان في الصدارة مجدداً… وهذه المرة على الصعيد التربوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
وزارة الزراعة تعمل على خطة لتطوير مزارع تربية الأسماك.. فهل نصل إثرها الى الإكتفاء الذاتي في هذا القطاع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"أهلا بربكم" من أرز بشري حتى اللقلوق وكفردبيان!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
خبر عاجل
05:38
اجتماع الخماسية: توجه لحسم الخيار الثالث
2
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
خبر عاجل
05:07
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية للـLBCI: سنشارك في الإجتماع الذي دعا اليه الوزير الحلبي وسنوقع على الإتفاق الذي يقضي بتخصيص إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مبلغًا ماليًا للأساتذة المتقاعدين عن كل تلميذ
3
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
أخبار لبنان
05:54
نعمة محفوض للـLBCI: لن نوقع على الصيغة الحالية
4
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
فنّ
14:25
بكتفين مكشوفين وفتحة ضخمة... ميريام فارس تألقت بإطلالة مثيرة في Joy Awards 2024 ورقصتها بالفندق حديث الجمهور! (فيديو )
5
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
منوعات
15:57
اكتشفت أن زوجها يخونها... فضحته وانتقمت منه بأغرب طريقة ممكنة: لن تصدقوا ماذا فعلت! (صورة)
6
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
آخر الأخبار
17:53
الجزيرة: إطلاق نار كثيف واشتباكات بالتزامن مع محاولة آليات الجيش الاسرائيلي التقدم نحو المنطقة الغربية لخان يونس
7
منوعات
15:22
طلب من حماته مغادرة حفل زفافه ثم بدأت المشكلة... وهذا ما فعلته به زوجته!
منوعات
15:22
طلب من حماته مغادرة حفل زفافه ثم بدأت المشكلة... وهذا ما فعلته به زوجته!
8
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
آخر الأخبار
16:01
الجزيرة نقلاً عن موقع واللا الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعد خطة لإيواء محتمل لنحو 100 ألف شخص على الحدود الشمالية استعدادا لإجلائهم في ظل تصعيد محتمل مع حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More