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حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
منوعات
2024-01-22 | 06:01
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حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
حملها يعتبر معجزة تحصل مرة من أصل كل 70 مليون حالة... "أنا أم للمرة الأولى وأنتظر مجموعتين من التوائم المتماثلة"!
أصيبت امرأة أسترالية بالصدمة بعد اكتشافها أنها حامل بزوجين من التوائم المتطابقة في نفس الوقت.
ومن المقرر أن ترحب ايبوني آبس، 23 عامًا، وشريكها جايدن، 21 عامًا، بالتوائم الأربعة في نيسان، مع اندهاش الأطباء أيضًا من الحمل النادر للغاية.
"قالت إحدى الممرضات في المستشفى إنها لم تر قط امرأة حامل بمجموعتين من التوائم المتطابقة خلال حياتها المهنية التي استمرت 30 عامًا" ، قالت آبس في مقابلة مع Caters News يوم الجمعة.
وأضافت: "أخبرنا طبيبنا أن حالات الحمل بأربعة توائم تبلغ حوالي واحد من كل 700 ألف، وأن الحمل بمجموعتين من التوائم المتطابقة أمر أكثر ندرة"، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
وتبلغ فرص حدوث مثل هذا الحمل حوالي 1 من كل 70 مليونًا، وفقًا لموقع AL.com.
وقيل للزوجين الشابين في البداية إنهما ينتظران توأمان في أول فحص لهما في أيلول الفائت.
ومع ذلك، بعد مرور شهر، اكتشف الأطباء وجود طفلين في كل كيس من الكيسين، مما يعني أن آبس حامل بمجموعتين من التوائم المتطابقة.
وبعد تعرضها للإجهاض مرتين قبل هذا الحمل، لم تصدق تمامًا عندما قيل لها إنها حامل بأربعة أطفال.
وتذكرت قائلة: "لقد فقدت الوعي تقريبًا عندما اكتشفنا أن هناك أربعة أطفال ولم يكن لدى جايدن أي كلمات... لا يوجد شيء يمكن أن يعدّك لهذه الأخبار."
ويعيش الزوجان الشابان حاليًا في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، ويشعران بالقلق بشأن كيفية تمكنهما من إعالة عائلتهما الكبيرة بشكل غير متوقع.
ومع ذلك، قامت آبس وشريكها بوضع الخطط موضع التنفيذ قبل الوصول – وكان الحمل المعجزة سهلاً بشكل مدهش.
وقالت الأم: "بالنظر إلى أننا اكتشفنا أن لدينا أربعة أطفال بدلاً من الطفل الذي اعتقدنا أننا سننجبه فقط، فإن كل شيء يسير بسلاسة ويسير على ما يرام".
وسيتعرف الزوجان قريبًا أيضًا على جنس توأمهما.
وحددت آبس موعدًا لإجراء عملية قيصرية في شهر نيسان، ويحاول الزوجان الاستعداد قدر الإمكان للوافدين الأربعة الجدد.
وأعلنت: "سوف ننتقل إلى منزل جديد الأسبوع المقبل، ونحن بصدد الحصول على سيارة أكبر أيضًا... أشعر أنني بحالة جيدة جدًا بشأن كل شيء."
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