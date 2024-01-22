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طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار

منوعات
2024-01-22 | 09:29
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طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار
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طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار

طلاب وموظفون في جامعة براغ يتجمّعون بعد شهر على عملية إطلاق النار

تجمّع طلاب وموظفون في جامعة تشارلز في براغ الأحد بمناسبة مرور شهر على عملية إطلاق نار خلّفت 14 قتيلًا و25 جريحًا.

ووصفت عميدة كلية الفنون في الجامعة "إيفا ليهيسكوفا" إعادة فتح الجامعة ليوم واحد "خطوة كبيرة في عملية التعافي".

وفي 21 كانون الأول، دخل طالب بالغ يبلغ 24 عامًا مبنى الكلية في وسط براغ التاريخي وأطلق النار على طلاب وأساتذة ومارّة قبل أن يقتل نفسه.

ورغم إعادة فتح الكلية لطابقها الأرضي، حُظر الوصول إلى الطوابق العليا بستائر سوداء.

وقال نائب العميدة "مارتن بيهال" إن الكلية ستنظم محاضرات وتبادلًا للكتب وعروضًا فنية الأحد.

وفي ورشة عمل فنية، يمكن للناس المشاركة في إنشاء نصب تذكاري باستخدام شموع تركها الأشخاص الذين كرموا ذكرى الضحايا عقب إطلاق النار.

وأوضح أن إعادة الفتح القصيرة مستلهمة "من حاجة المجتمع الأكاديمي للعودة إلى المبنى" وبناء على توصيات خبراء نفسيين دعوا إلى عودة سريعة للطلاب والأساتذة إلى الحرم الجامعي.

وقالت طالبة تاريخ الفنون "أديلا هنزلكوفا" لوكالة فرانس برس إنها تأمل في الحصول على لحظة هدوء في التجمّع من أجل التأمل في المأساة، واشارت إلى أن الكلية ستستأنف محاضراتها في 19 شباط مع إبقاء الطابق الرابع الذي بدأت فيه عملية إطلاق النار مغلقًا في هذه المرحلة.

وأشارت الكلية إلى أنه لن يُطلب من الطلاب الخضوع لامتحانات بعد الفصل الدراسي الشتوي.

وتوصلت الشرطة إلى وجود صلة بين مطلق النار وجريمة قتل رجل وطفلته البالغة شهرين في غابة بالقرب من براغ في 15 كانون الأول، وتبيّن أن الأخير قتل والده في منزلهما.

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