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بعد أيام على اختفائها... عثروا على جثة الشابة في هذا المكان!

بعد أيام على اختفائها... عثروا على جثة الشابة في هذا المكان!



أبلغت الشرطة عن اختفاء المواطنة "بيترا روس" يوم الجمعة الفائت، لكنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية، في محمية طبيعية بالقرب من جبل بوينت في إنكلترا، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالفاجعة وتأثر المتابعون بجريمة قتل الفتاة الشابة، وانهالت التعازي عبر الإنترنت، ويُرجح أن تكون هذه الجثة تابعة لبيترا روس.



وفي هذا السياق، بدأت الشرطة تحقيقاتها في التفاصيل المستترة وراء جريمة القتل، بعد العثور على الجثة في محمية طبيعية.



وأبلغت الشرطة عائلة روس باعتقال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه، ولا يزال الأخير محتجزًا لديها طالما أن التحقيقات مستمرة.



وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد هوية الجثة بشكل رسمي، إلا أن الشرطة واثقة من أنها جثة روس البالغة من العمر 23 عامًا، كما أنّها مستمرة في عملية البحث عن القاتل وتحديد هوية الجثة. ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالفاجعة وتأثر المتابعون بجريمة قتل الفتاة الشابة، وانهالت التعازي عبر الإنترنت، ويُرجح أن تكون هذه الجثة تابعة لبيترا روس.وفي هذا السياق، بدأت الشرطة تحقيقاتها في التفاصيل المستترة وراء جريمة القتل، بعد العثور على الجثة في محمية طبيعية.وأبلغت الشرطة عائلة روس باعتقال رجل يبلغ من العمر 45 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه، ولا يزال الأخير محتجزًا لديها طالما أن التحقيقات مستمرة.وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد هوية الجثة بشكل رسمي، إلا أن الشرطة واثقة من أنها جثة روس البالغة من العمر 23 عامًا، كما أنّها مستمرة في عملية البحث عن القاتل وتحديد هوية الجثة.