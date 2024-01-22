تركت وراءها ابنتها الصغيرة... جندية تنهي حياتها بطريقة مأساوية! (صور)

توفيت جندية في الجيش الأميركي تمتلك حساباً خاصاً للياقة البدنية والأزياء على إنستغرام، منتحرةً.

وبحسب المعلومات، انتحرت الرقيب ميشيل يونغ، البالغة من العمر 34 عامًا، تاركة وراءها ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا والتي وصفتها بأنها "عالمها كله".

وكتبت صديقتها سارة ماين على صفحة GoFundMe: "كانت ميشيل روحًا جميلة، وصديقة رائعة، وأمًا عازبة، وجندية، وهذا دليل على أنك لا تعرف أبدًا ما الذي يمر به شخص ما أو ما هي المشاكل التي قد يحاربها".

وأضافت: "لن نملأ الفجوات في قلوبنا أبدًا وستبقى دائمًا الأسئلة تدور في رأسنا".

ويُذكر أن يونغ خدمت في الجيش لمدة 16 عامًا، وتجندت لأول مرة عندما كانت في الـ 18 عامًا تقريبًا. وذكرت المعلومات أنه خلال تلك الفترة أكملت جولتين في أفغانستان.