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كاد أن يموت بسبب طعنة سكين في رقبته... لن تتخيلوا السبب وراء نجاة هذا "الرجل المحظوظ"! (صور)

كاد أن يموت بسبب طعنة سكين في رقبته... لن تتخيلوا السبب وراء نجاة هذا "الرجل المحظوظ"! (صور)





وفي التفاصيل، كان الرجل محظوظًا لأنه بقي على قيد الحياة بعد تعرّضه للطعن في رقبته ليلة رأس السنة الجديدة.



ووقعت الحادثة عندما سارع سكارف لإنقاذ صديقه من هجوم شرس شنّته مجموعة من الشباب، وعندئذٍ قام شخص غريب يحمل سكينًا، بلغ طوله أربع بوصات أي ما يعادل عشرة سنتيمترات تقريبًا، بطعن الأخير في رقبته.



وكانت مجموعة الرجال قد دخلت الحانة بحثًا عن واحد من أصدقائه قبل البدء بمهاجمة الآخرين.



وكانت "دانييل" زوجة سكارف، في المنزل مع الأطفال عندما تلقت مكالمة مرعبة تخبرها بأن الأخير أصيب، ما استدعى ذهابها بسرعة إلى الحانة حيث وجدت زوجها ملطخًا بالدماء.



وتم نقل سكارف إلى مستشفى محلي حيث أُجريت له عملية جراحية طارئة على الفور.



وبعد ثلاثة أيام، خرج سكارف من المستشفى مع 12 قطبة في رقبته، كما قال له الأطباء إنه لولا ممارسته رياضة كمال الأجسام في الماضي، والتي ساعدت على تقوية عضلات رقبته، لكان توفّي على الفور بسب عمق الطعنة وحساسية المكان. تعرّض "أنطوني سكارف"، 50 عامًا، للطعن في رقبته على يد أربعة رجال في العشرينات من عمرهم، أثناء احتفالهم بالعام الجديد داخل حانة في إنكلترا، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، كان الرجل محظوظًا لأنه بقي على قيد الحياة بعد تعرّضه للطعن في رقبته ليلة رأس السنة الجديدة.ووقعت الحادثة عندما سارع سكارف لإنقاذ صديقه من هجوم شرس شنّته مجموعة من الشباب، وعندئذٍ قام شخص غريب يحمل سكينًا، بلغ طوله أربع بوصات أي ما يعادل عشرة سنتيمترات تقريبًا، بطعن الأخير في رقبته.وكانت مجموعة الرجال قد دخلت الحانة بحثًا عن واحد من أصدقائه قبل البدء بمهاجمة الآخرين.وكانت "دانييل" زوجة سكارف، في المنزل مع الأطفال عندما تلقت مكالمة مرعبة تخبرها بأن الأخير أصيب، ما استدعى ذهابها بسرعة إلى الحانة حيث وجدت زوجها ملطخًا بالدماء.وتم نقل سكارف إلى مستشفى محلي حيث أُجريت له عملية جراحية طارئة على الفور.وبعد ثلاثة أيام، خرج سكارف من المستشفى مع 12 قطبة في رقبته، كما قال له الأطباء إنه لولا ممارسته رياضة كمال الأجسام في الماضي، والتي ساعدت على تقوية عضلات رقبته، لكان توفّي على الفور بسب عمق الطعنة وحساسية المكان.