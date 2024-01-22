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أزمة حادة بين هذا الثنائي... وما علاقة باب غرفة النوم؟
منوعات
2024-01-22 | 11:13
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أزمة حادة بين هذا الثنائي... وما علاقة باب غرفة النوم؟
أزمة حادة بين هذا الثنائي... وما علاقة باب غرفة النوم؟
روى رجل كيف تشاجر مع زوجته بعد أن دخلت غرفة نومه المنفصلة عن غرفتها من دون أن تطرق الباب أولاً، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، اعترف الرجل بأن وجود غرف نوم منفصلة كانت فكرة زوجته في البداية، وأنه هو من كان يقاوم فكرة تنفيذها لأنها قد تؤثر على التواصل والعلاقة بينهما.
وكشف الزوج أن المرأة هي من اقترحت أن يحصل كل منهما على غرف نوم منفصلة لأنها كانت تواجه صعوبة كبيرة في النوم داخل غرفة واحدة، كما أن هذا سيسمح لهما بالتمتع بخصوصية أكبر.
ومع تطبيق قواعد المنزل الجديدة لمدة عام تقريبًا، تفاجأ الزوج عندما اكتشف أنه استمتع بترتيبات النوم الجديدة، كونه أتيحت له فرصة للاسترخاء دون الحاجة إلى القلق بشأن أي شيء آخر. كما أخبر الأخير كيف وجدت زوجته صعوبة أكبر في التكيّف وبدأت تتصرف عكس ما نصت عليه الاتفاقية.
وبعد محاولة الثنائي مناقشة الأمر، دخل الزوجان في خلاف، إذ اتهمته زوجته بالتوقف عن الاهتمام بها، وأنه لا يريد وجودها بالقرب منه ما أدّى إلى جرح مشاعرها حقًا، وعندما قال لها إن الفكرة فكرتها بالأساس، انزعجت أكثر.
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الثنائي...
علاقة
النوم؟
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