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أرادت قضاء شهر عسل مميّز مع زوجها في هاواي... والصدمة كانت فكرة انضمام شقيقها معهما!

أرادت قضاء شهر عسل مميّز مع زوجها في هاواي... والصدمة كانت فكرة انضمام شقيقها معهما!





وفي التفاصيل، أخبرت المرأة أنها تزوجت منذ عام تقريبًا، وقررت حينها مع زوجها عدم القيام برحلة شهر عسل لأنهما غير قادرين على تحمل تكاليفها، واتخذا قرار الادخار حتى يتمكنا من الذهاب إلى هاواي في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما بدلاً من ذلك.



ومع ذلك، بعد أن أخبرت عائلتها بحماس عن خططها مع زوجها، صُدمت المرأة عندما قال شقيقها إنه سينضم إليهما مع حبيبه.



وفي هذا السياق، اندهشت المرأة بفكرة أخيها التي لم تعجبها إطلاقًا، لكنه قال إنه يمكنه قضاء شهر عسل أيضًا مع حبيبه برفقتهما، حتى يشعر هو وصديقه بجمال التجربة أيضًا.



وبعد أن أخبرت شقيقها أنه إذا أراد خوض تجربة شهر العسل، فيجب عليه الذهاب في رحلة منفصلة بدلاً من اختطاف أضواء رحلتها مع زوجها، وأخبرها الأخير أنها أنانية لعدم مشاركتها التجربة. تحدثت امرأة عن خوفها وانزعاجها بعدما حاول شقيقها الانضمام إلى شهر العسل معها ومع زوجها، ما تسبب في نزاع عائلي حاد لأنها لم توافق، وفق ما نقل موقع " ميرور " البريطاني.وفي التفاصيل، أخبرت المرأة أنها تزوجت منذ عام تقريبًا، وقررت حينها مع زوجها عدم القيام برحلة شهر عسل لأنهما غير قادرين على تحمل تكاليفها، واتخذا قرار الادخار حتى يتمكنا من الذهاب إلى هاواي في الذكرى السنوية الأولى لزواجهما بدلاً من ذلك.ومع ذلك، بعد أن أخبرت عائلتها بحماس عن خططها مع زوجها، صُدمت المرأة عندما قال شقيقها إنه سينضم إليهما مع حبيبه.وفي هذا السياق، اندهشت المرأة بفكرة أخيها التي لم تعجبها إطلاقًا، لكنه قال إنه يمكنه قضاء شهر عسل أيضًا مع حبيبه برفقتهما، حتى يشعر هو وصديقه بجمال التجربة أيضًا.وبعد أن أخبرت شقيقها أنه إذا أراد خوض تجربة شهر العسل، فيجب عليه الذهاب في رحلة منفصلة بدلاً من اختطاف أضواء رحلتها مع زوجها، وأخبرها الأخير أنها أنانية لعدم مشاركتها التجربة.