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"رجال السويد بخلاء"... عارضة سويدية تبحث عن رجل للمواعدة بعد عامين من العزوبية
منوعات
2024-01-22 | 15:44
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"رجال السويد بخلاء"... عارضة سويدية تبحث عن رجل للمواعدة بعد عامين من العزوبية
"رجال السويد بخلاء"... عارضة سويدية تبحث عن رجل للمواعدة بعد عامين من العزوبية
ادّعت عارضة الأزياء السويدية "أمبر جوهانسن"، أن الرجال يخشون مواعدتها، ما يؤثر بشكل خطير على حياتها العاطفية، ولكنها الآن تبحث بشكل جدي عن رجل بريطاني للمواعدة.
وتحدثت جوهانسن عن حزنها الشديد لأن الرجال "يشعرون بالخوف" من مواعدتها بسبب مظهرها وهو ما يعيق حياتها العاطفية والجنسية بشكل خطير.
كما كشفت جوهانسن أنها لم تخرج في موعد غرامي منذ عامين، وكانت تكافح للعثور على الرجل المناسب والسبب هو "نجاحها وجمالها الزائد".
وعلى الرغم من الاهتمام الذي تحظى به جوهانسن عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل آلاف المعجبين، إلا أن الوضع مختلف في الحقيقة.
وأضافت جوهانسن أنها ليست عازبة بقرار شحصي، بل عزوبيتها لمدة عامين أتت على خلفية عدم العثور على الرجل المناسب، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وقالت جوهانسن إنها اختبرت تطبيقات المواعدة، لكن الرجال يميلون إلى الاعتقاد بأن الحساب مزيّف، لأنها "جميلة جدا". وبالتالي، فإنها تشعر أنهم مهتمين بإقامة علاقات جنسية معها أكثر من اهتمامهم بها فعليًّا.
وأوضحت جوهانسن أنها تريد شريكًا بريطانيًا، لأنها تجد أن الرجال السويديين ليسوا "شهمين" بما فيه الكفاية وغالبًا ما يتمتعون بصفة البخل. وأيضاً تحب لهجتهم وطرقهم المبهجة كثيرًا، وهي تبحث عن شخص يتمتع بالذكاء، اللطف والأخلاق الحميدة.
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