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تريد تعيين حارس شخصي لها بدخل شهري خيالي... والسبب لأنها "مثيرة للغاية"؟!
منوعات
2024-01-22 | 16:00
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تريد تعيين حارس شخصي لها بدخل شهري خيالي... والسبب لأنها "مثيرة للغاية"؟!
تريد تعيين حارس شخصي لها بدخل شهري خيالي... والسبب لأنها "مثيرة للغاية"؟!
قالت عارضة الأزياء "مونيكا هولدت"، إنها تجد صعوبة كبيرة في ممارسة التمارين الرياضية بسلام في النادي الرياضي لدرجة أنها تريد تعيين حارس شخصي للمساعدة في حمايتها، وقالت إنها مستعدّة لدفع أكثر من 2200 دولاراً شهريًا.
وادّعت هولدت أن الحارس الشخصي هو الحل الوحيد لإيقاف الرجال عن محاولات التقرب منها والتحرش بها، وفق ما نقله موقع "
ميرور
" البريطاني.
وتقصد هولدت، والبالغة 38 عامًا، صالة الألعاب الرياضية خمس مرات على الأقل في الأسبوع، ولكنها "مثيرة للغاية" على حد قولها، لدرجة أنه عندما تكون مشغولة بنحت لياقتها البدنية، ينشغل الرجال بمحاولة مغازلتها وجذب انتباهها بين الحين والآخر.
وقالت إن كل ما يتعين على حارسها الشخصي فعله هو الحضور إلى صالة الألعاب الرياضية وحضور جلسات التصوير معها، وهي حريصة على تعيين واحد لأنها عاشت مواقف مخيفة من قبل.
وأضافت مونيكا، وهي سويدية الأصل، أنها تعرضت لمطاردات مرعبة للحصول على رقم هاتفها، حيث يتظاهر المتعقبون بأنهم أشخاص تعرفهم كمصورها الفوتوغرافي أو حتى الطبيب.
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