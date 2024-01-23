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عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!

منوعات
2024-01-23 | 05:31
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عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!
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عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!

عمره 100 عام وما زال يقود السيارة... وهذه هي الاختبارات التي تجاوزها!

قال رجل لا يزال يقود سيارته وهو يبلغ من العمر 100 عام، إنه لا ينوي التوقف، رغم مطالبة معظم الناس بذلك.

ولا يزال المعمر المئوي إريك ديكسون من بريطانيا، يجلس خلف عجلة القيادة، وفق موقع "ذا صن".

وكان ديكسون قد ترك المدرسة في سن 13 عامًا للانضمام إلى ركوب الدراجات النارية على الطرق المفتوحة.

ويقود المتقاعد الآن سيارة كيا بيكانتو، وقال إنه ليس لديه نية للتخلي عنها.

واجتاز إريك العديد من اختبارات القيادة في سن المراهقة، بما في ذلك ثلاثة أثناء انضمامه إلى الجيش لمركبات البضائع الثقيلة والمقطورات.

وبعد قيامه باختبارات مؤخراً لمعرفة ما إذا كان مؤهلاً على الاستمرار بالقيادة في هذا العمر، حصل على 10 من 10.

ويُذكر أن إريك احتفل بعيد ميلاده الـ 100 يوم الأحد الماضي، والذي وصفه بأنه "رائع للغاية".

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