جريمة مُفجعة... العثور على جثة شابة في أحد المنازل: "جميلة من الداخل والخارج" (صور)

عُثر على شابة، وُصِفت بأنها "جميلة من الداخل والخارج"، متوفيةً في أحد المنازل بعد ظهر يوم الاثنين، حيث أكدت الشرطة على وقوع جريمة قتل.



وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم نقله إلى مركز الشرطة للاستجواب. وأدت وفاة كيمبرلي، من كيركبي، ميرسيسايد ببريطانيا، إلى تدمير المجتمع، بما في ذلك أصدقاء المرأة الذين أشادوا بها اليوم.



ونشر أحد الأصدقاء على فيسبوك: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث خلال الـ 24 ساعة الماضية، إنه أمر مفجع للغاية. لقد أمضينا بعض الأوقات الرائعة أثناء نشأتنا. إنه أمر فظيع للغاية...".



وذكرت صحيفة ليفربول إيكو الاثنين كيف قامت الشرطة والطب الشرعي باقتحام الطريق السكني. وأظهرت صور للمشهد صفا من المنازل تم تطويقها من الرصيف، مع تركيز اهتمام الشرطة على منزل واحد على وجه الخصوص.



وقال كبير المفتشين كولين داير، من شرطة ميرسيسايد: "نحن نجري عددًا من خطوط التحقيق بينما نسعى لتحديد ما حدث. يتم إجراء تحقيقات مع الشهود في المنطقة المحلية."