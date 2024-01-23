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سخر من عروسه وصدم الحضور... ما فعله هذا العريس في زفافه غريب!

سخر من عروسه وصدم الحضور... ما فعله هذا العريس في زفافه غريب!







واختلطت كلمات روب طومسون، 36 عاماً، بعد أن تُرك منتظراً عند المذبح لمدة 45 دقيقة، بحسب موقع



وعندما وصلت العروس إيمي أخيرًا، واجه صعوبة في تكرار إسمها وتحدث في أداء مليئ بالأخطاء، مما ترك الضيوف في حيرة من أمرهم.



وكان خطأه الأكبر هو تعهده "بالضحك على زوجته عندما تكون حزينة" بدلاً من "تهدئتها".



وقال روب من بريطانيا: “بحلول الوقت الذي وصلت فيه، كنت في حالة عصبية متوترة. وتشوشت عندما تأخرت العروس عن الحضور".



وكانت قد أوضحت إيمي أنها تأخرت لأن فستانها كان عليه أزرار من الأعلى إلى الأسفل، واستغرقت وقتًا طويلاً لربطها. بعد أن لفظ عريس متوتر عهود الزفاف، قال لعروسه إنه سيضحك عليها عندما تكون حزينة.واختلطت كلمات روب طومسون، 36 عاماً، بعد أن تُرك منتظراً عند المذبح لمدة 45 دقيقة، بحسب موقع "ذا صن" وعندما وصلت العروس إيمي أخيرًا، واجه صعوبة في تكرار إسمها وتحدث في أداء مليئ بالأخطاء، مما ترك الضيوف في حيرة من أمرهم.وكان خطأه الأكبر هو تعهده "بالضحك على زوجته عندما تكون حزينة" بدلاً من "تهدئتها".وقال روب من بريطانيا: “بحلول الوقت الذي وصلت فيه، كنت في حالة عصبية متوترة. وتشوشت عندما تأخرت العروس عن الحضور".وكانت قد أوضحت إيمي أنها تأخرت لأن فستانها كان عليه أزرار من الأعلى إلى الأسفل، واستغرقت وقتًا طويلاً لربطها.