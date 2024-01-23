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طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
منوعات
2024-01-23 | 07:23
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طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
طردت حماتها من المستشفى أثناء ولادتها...وصفتها بـ "الحقيرة" وهذا ما فعلته!
اكتشفت إحدى النساء أن حماتها كانت تطرح على الممرضات أسئلة غير مناسبة في جناح الولادة، أثناء ولادتها.
وعلى الرغم من ولادتها للتو، كان على الكنّة أن تستجمع كل ذرة من طاقتها لطردها من غرفة الولادة، بحسب موقع
"ذا صن"
.
وقالت السيدة: "لقد أنجبت ابني الأسبوع الفائت، واتفقنا أنا وزوجي على تسميته على اسم والدي الذي توفي عندما كان عمري 14 عاماً".
وفي اليوم الذي كان من المقرر أن تلد فيه، أرادت المرأة أن يكون زوجها هناك وليس أي شخص آخر. ولكنها تفاجأت بحضور حماتها التي تتدخل في كل التفاصيل، من دون دعوى.
وأضافت: "كانت تثرثر بشأن اسم الطفل ومواعيد إطعامه وما إلى ذلك. وبعد ولادة طفلي، حاولت إقناع زوجي بتغيير إسمه، وكانت تسأل الممرضات عما إذا كان بإمكانها تغيير اسمه قانونيًا. حتى أنها اتهمتني بالتحكم بزوجي".
وتشاجرت المرأة بعد ذلك مع حماتها وأخبرتها أنها لن تغيّر الاسم. فوصفتها الأخيرة بـ "الحقيرة".
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