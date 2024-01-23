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هددها وأمرها بركوب سيارته واغتصبها... وهكذا أنقذت ابنة الـ 13 عاماً نفسها!
منوعات
2024-01-23 | 09:36
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هددها وأمرها بركوب سيارته واغتصبها... وهكذا أنقذت ابنة الـ 13 عاماً نفسها!
هددها وأمرها بركوب سيارته واغتصبها... وهكذا أنقذت ابنة الـ 13 عاماً نفسها!
اعترف رجل من "تكساس" في أميركا بأنه مذنب باختطاف فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا. وكان قد تم إنقاذها في "كاليفورنيا" بعد أن رآها أحد المارة وهي ترفع عبارة "ساعدوني!" داخل سيارة متوقفة.
ووفقاً لموقع
"فوكس نيوز"
، أقرّ ستيفن روبرت سابلان، 62 عاماً، باعتدائه جنسياً على المراهقة بعد اختطافها.
وبدأت الحادثة أثناء سير الفتاة في "تكساس"، قبل أن يقترب منها سابلان ويرفع مسدسه في وجهها ويهددها، ويأمرها بالركوب في سيارته.
وزُعم أن المجرم اعتدى عليها جنسياً واستمر في اغتصابها أثناء القيادة من "تكساس" إلى "كاليفورنيا".
وبعدها، توقف سابلان في مكان ليغسل ملابسهما، بينما بقيت الضحية في السيارة.
وبينما كان المعتدي منشغلاً، كتبت المراهقة عبارة "ساعدوني" على قطعة من الورق في محاولة لجذب انتباه شخص ما.
ورأى أحد الشهود الفتاة واتصل بالشرطة. ثم تم القبض على سابلان، وستتم محاكمته لمدة لا تقل عن 20 سنة.
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