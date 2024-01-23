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حادث خطير تركها مشلولة... وهكذا قررت أن تخلق الأمل من جديد!

منوعات
2024-01-23 | 10:40
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حادث خطير تركها مشلولة... وهكذا قررت أن تخلق الأمل من جديد!
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حادث خطير تركها مشلولة... وهكذا قررت أن تخلق الأمل من جديد!

حادث خطير تركها مشلولة... وهكذا قررت أن تخلق الأمل من جديد!

عندما تعرضت جيسي ستراشمان لحادث مروع على دراجة نارية، كان آخر شيء تتذكره هو سماع صوت طحن معدن الدراجة.

وبعد أسبوع، استيقظت الشابة التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، في المستشفى، وقيل لها إنها مصابة بالشلل من الخصر إلى الأسفل.

وبأعجوبة، تمكنت جيسي البالغة 31 عامًا اليوم، من تحويل الكابوس الذي مرّت به إلى "أمل"، وقررت العمل كمدربة لياقة بدنية، بحسب موقع "ذا صن".
 
ويُذكر أن جيسي، من الولايات المتحدة كانت تركب دراجة نارية، عندما وقع الحادث المشؤوم عند إشارة المرور، والذي سبب لها إصابات خطيرة عدة.

وبقيت الشابة في المستشفى لفترة طويلة، وعانت خلال العلاج، حيث اضطرت لإجراء ثقب القصبة الهوائية، وهو جهاز طبي يسمح بدخول الهواء إلى الرئتين من خلال ثقب في الرقبة، ما جعلها تفقد صوتها لفترة. بالإضافة إلى عمليات جراحية عدة.

وبعد إعادة التأهيل البدني الذي قامت به، شعرت جيسي أنها تريد تثقيف وإلهام الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة. لذلك، أصبحت مدربة رياضية تساعدهم وتساعد الأشخاص العاديين كذلك.
 

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