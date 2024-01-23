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اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

منوعات
2024-01-23 | 10:52
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اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!
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اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

اعتراف خطير من رجل محطّم: وقعت في حب شقيقة زوجتي المتزوجة وهذه قصتي المؤلمة!

أثار أحد مستخدمي موقع Reddit جدلاً حادًا بعد أن كشف عن حبه لأخت زوجته، وهي نقيض زوجته المدمنة على العمل التي ترفض إنجاب أطفال له.

وأدلى الرجل، 35 عامًا، باعتراف مؤلم في منتدى "TrueOffMyChest" يوم الخميس، معترفًا بأنه "يريد حقًا" الأطفال وأن أخت زوجته تبدو "أمًا رائعة".

وأضاف أن لا زوجته ولا أخت زوجته لديهما أي فكرة عن سره الشهواني، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"إنها الساعة 6:01 صباحا، وقد كنت مستيقظا طوال الليل"، قال الرجل الذي لا ينام، وهو يتأوه، قبل أن يصف السيدة التي يحبها، وهو متزوج من شقيقتها.

وقال عن أخت زوجته التي يعرفها منذ 13 عاما: "سوف نسميها كيلي... إنها فتاة لطيفة، وهي المرأة الأكثر جاذبية التي رأيتها على الإطلاق."

واعترف الرجل بأنه وقع في حب كيلي "ببطء شديد"، قائلًا: "لم أنوي أبدًا أن أقع في حبها ولكن بصراحة، كل من حولها يعشقها، إنها ذكية ولطيفة وربما أطرف شخص قابلته على الإطلاق."

وأضاف: "إنها تتعامل مع الجميع بتفهم ولطف، بغض النظر عن الطريقة التي يتعاملون بها معها... وربما الأهم من ذلك أنها أم رائعة."

وكشف الرجل أن كيلي وزوجها، الذي أسماه "بيل"، لديهما ثلاثة أطفال تحت سن الخامسة ويعيشان حياة مثالية في الضواحي.

وقال: "كيلي هي في الأساس زوجة تقليدية"، تجنبت الحياة المهنية لصالح الواجبات المنزلية، مثل الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال.

"إنها طاهية رائعة، فهي تصنع كل شيء من الصفر (بما في ذلك المعكرونة الطازجة)"، كتب موقع Reddit عن كيلي بحزن. "منزلها لطيف ونظيف وتعيش فيه، وليس مثاليًا بأي حال من الأحوال، ولكنه مريح للغاية - يحتوي على الكثير من التفاصيل المدروسة ومنظم جيدًا. الأطفال رائعون ومضحكون، ومن الواضح أنها أم محبة وصبورة."

ثم وصف الرجل زوجته قائلا إنها "طموحة للغاية وذات توجهات مهنية ولا تحب الطبخ أو التنظيف."

وادعى أيضًا أن زوجته كانت تصدر أحكامًا شديدة، خاصة على كيلي، التي "تهتم حقًا بالموضة والعناية بالبشرة وممارسة التمارين الرياضية".

وزعم أيضًا أن زوجته قررت فقط أنها لا تريد إنجاب أطفال بعد أن تزوجا - وهو القرار الذي دمره.

وقال: "لقد ظهرت هذه المشاعر ناحية كيلي في داخلي بعد أن أخبرتني زوجتي أنها لا تريد أطفالاً منذ ثلاث سنوات... لقد كان الأمر مفجعًا جدًا بالنسبة لي."

وقال الرجل المتيم إنه شعر أنه ليس لديه خيار سوى الجلوس مع زوجته والاعتراف برغبته في أن يصبح أبا، قائلا: "من المحتمل أن تكون نهاية زواجي ونهاية علاقتي بكيلي، وهو أمر جيد على الأرجح".

وكان العديد من قراء موقع Reddit متعاطفين بشكل مدهش مع الرجل، قائلين إن وضعه مفهوم.

وكتب أحدهم: "لا أعتقد أن هذا الزواج يستحق العناء... أنت وزوجتك تريدان شيئين مختلفين في الحياة."

ومع ذلك، طلب آخرون من الرجل التوقف عن التخيلات بشأن أخت زوجته.

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المؤلمة!

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