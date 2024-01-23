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قالوا لوالديها انها لن تعيش أكثر من 3 أعوام... مؤثّرة عشرينية تروي: لهذا السبب لا أستطيع أن أبتسم! (فيديو)

منوعات
2024-01-23 | 13:02
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قالوا لوالديها انها لن تعيش أكثر من 3 أعوام... مؤثّرة عشرينية تروي: لهذا السبب لا أستطيع أن أبتسم! (فيديو)
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قالوا لوالديها انها لن تعيش أكثر من 3 أعوام... مؤثّرة عشرينية تروي: لهذا السبب لا أستطيع أن أبتسم! (فيديو)

قالوا لوالديها انها لن تعيش أكثر من 3 سنوات... مؤثّرة عشرينية تؤكد: لا أستطيع أن أبتسم أو أغلق فمي أو عيني وهذه قصتي! (فيديو)

يمكن للمؤثرين المبتسمين بسهولة جذب مجموعات من المتابعين الجدد من خلال ابتسامات مرحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن إحدى صانعات المحتوى لا تتمتع برفاهية جذب المعجبين بابتسامتها - لأنها غير قادرة جسديًا على رسم ابتسامة.

وتقول منشئة المحتوى باولا بايفا، 26 عامًا، من رولانديا بالبرازيل، لـ Jam Press: "لا أستطيع أن أبتسم، أو أغلق فمي، أو عيني، أو أظهر أي مشاعر...  أشعر بالقلق بسبب هذا الأمر"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وأوضحت الشابة حالتها غير المألوفة لأكثر من 446.300 من مشاهدي تيك توك الفضوليين، قائلة: "لدي متلازمة نادرة.. وتتكون من شلل في الوجه".

وتابعت: "لدي كل العضلات في وجهي... لكنها لا تعمل، إنها مشلولة".

منذ ولادتها، كانت بايفا خالية من التعبير تمامًا.

وقالت: "انتهى بي الأمر في وحدة العناية المركزة لأنهم اضطروا إلى إعطائي أنبوبًا لأنني لم أتمكن من الرضاعة من حليب الثدي... لم يتمكن الطبيب في ذلك الوقت من تحديد تشخيصي وقال إن متوسط العمر المتوقع لي هو ثلاث سنوات على الأكثر."

وبعد ثلاثة أشهر واختبارات لا تعد ولا تحصى، تم تشخيص إصابة بايفا بمتلازمة موبيوس - وهو اضطراب عصبي يسبب شلل الوجه وعدم القدرة على تحريك العينين من جانب إلى آخر.

وينجم هذا الاضطراب عن غياب أو تخلف نمو العصبين القحفيين السادس والسابع، اللذين يتحكمان في حركات العين وتعبيرات الوجه، وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية.

وتؤثر متلازمة موبيوس على ما يقرب من 1 من كل 4 ملايين شخص في كل أنحاء العالم، بما في ذلك رائدة الموضة، تايلا كليمنت، 24 عامًا، من نيوزيلندا، والتي أشارت بشكل سيء إلى "الكشرة" الدائمة باسم "وجه الكلبة المريح". في آب 2022، تم تجنيد الشقراء الجريئة من قبل إحدى وكالات عرض الأزياء لزيادة الوعي بالحالة الخلقية.

وبالنسبة لبايفا، كان التحول إلى مدافعة عن هذه الإعاقة الفريدة يعني الالتزام بالعلاجات الجسدية وعلاج النطق، فضلاً عن الخضوع لسلسلة من عمليات العيون الجراحية.

وقالت بايفا: "لقد تطورت قدر استطاعتي وأتحسن كل يوم"، مشيرة إلى أن تقدمها كان بطيئًا ولكنه ثابت. "على سبيل المثال، لم أخطو خطواتي الأولى إلا في حفل عيد ميلادي الثاني."

وترافقت معاناة الشابة من هذا المرض مع مضايقات شرسة من المتنمرين في ساحة المدرسة.

وتذكرت قائلة: "أتذكر دائمًا أنني كنت أتلقى نظرات ونكاتًا مختلفة وبعض التعليقات الجارحة... لكن الفترة الأسوأ كانت بين سن 10 و 12 عامًا."

وأضافت بايفا: "سمعت هذه الأشياء وشعرت بالسوء... لذلك عزلت نفسي لتجنب التعليقات".

وبسبب الإساءة الشديدة من جانب المتنمرين، نقلها والدها في نهاية المطاف إلى مدرسة جديدة، حيث كوّنت صداقات وازدهرت أكاديميا.

وعندما كانت شابة بالغة، بدأت الحسناء بمشاركة تفاصيل رحلتها مع الجماهير عبر الإنترنت في عام 2020. وقد أثارت هذه الخطوة الشجاعة اهتمامًا فوريًا لدى الناس في كل أنحاء العالم.

"لقد تلقيت العديد من التعليقات التي تتساءل عما هو مختلف في وجهي"، قالت بايفا: "لقد صنعت مقطع فيديو يتحدث عن ذلك، وانتشر بسرعة كبيرة... لقد حصلت على 10 آلاف متابع في يومين."

على الرغم من شعبية منشوراتها، لا تزال بايفا تعاني من المضايقات من المتنمرين عبر الإنترنت. ومع ذلك، فهي تقول إن التعليقات الساخرة السيئة تتضاءل مقارنة بالفرحة الهائلة التي تشعر بها أثناء تألقها كشخصية مهمة افتراضية.

"هناك تعليقات حول وجهي وعيني"، قالت بايفا: "لقد نشرت مقطع فيديو وأنا أربط شعري، وتلقيت الكراهية... لكنني أعيش حلمي في العمل كمؤثرة، وهذا ثمن بسيط ندفعه... أحاول أن أتجاهل ذلك."
 
@paulafpaiva Respondendo a pergunta que chega até mim TODOS os dias: “o que você tem?” 🤔 Eu tenho Síndrome de Moebius - uma síndrome rara! 🌟 #sindrome #síndrome #sindromerara #sindromesraras #sindromedemoebius #moebius #moebiuz #moebiusmonday #moebiussyndrome #moebiusmodels #moebiussyndromeawarenessday #paralisisfacial #paralisispermanente #paralisiafacialdebell #paralisianãoéofim #paralisiadeface #naopossosorrir #naosorri #sorriso #semsorrisinho #aceitacao #aceitação #motivação #motivacao #inclusao #inclusão #inclusion #inclusaosocial ♬ som original - Paula Paiva | INFLUENCER E UGC

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لوالديها

أعوام...

مؤثّرة

عشرينية

تروي:

السبب

أستطيع

أبتسم!

(فيديو)

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