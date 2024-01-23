عُثر عليه يُحدق بالفراغ بجانب جثة زوجته في منزلهما الفخم... هوية القاتل صادمة!

اتهمت الشرطة رجلاً بقتل زوجته، وهي مهندسة في شركة غوغل العالمية، بعد العثور عليه وهو يحدق في الفراغ إلى جانب جثتها المُلقاة داخل منزلهما الّذي يتخطى المليوني دولار.

وتم اعتقال الرجل، ليرين تشين، البالغ من العمر 27 عامًا والموظف أيضًا في الشركة عينها، في 16 كانون الثاني في منزلهما في فالي واي، سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقد وُجهت اتهامات القتل إليه، ولكن تم تأجيل محاكمته بسبب دخوله المستشفى، وفقاً لموقع " ديلي ميل ".

ووجد تشين نفسه "ملطخًا بالدم"، وذراعه "متورمة للغاية وأرجوانية" وهو راكع خارج غرفة النوم حيث كانت زوجته، المعتقد أن اسمها شواني يو، تقبع جثةً هامدة.

وتعرضت الزوجة لـ"إصابات شديدة في الرأس"، وفقًا للمدعي العام في منطقة سانتا كلارا. وكانت الشرطة قد توجهت إلى المنزل حوالي الساعة 11 صباحًا في يوم الجريمة بعد تلقيها مكالمة من خدمات الرعاية الاجتماعية.

عند وصول عناصرها، أخبر أحد أصدقاء تشين الشرطة أنه "قلق" بشأن الزوجين، وأشار إلى أن تشين "يرفض الرد على هاتفه أو فتح باب منزله".