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"كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب"... شابة تروي تفاصيل موعدها الكارثيّ: ذهب الى المرحاض وهذا ما حصل بعدها!

منوعات
2024-01-23 | 13:42
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&quot;كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب&quot;... شابة تروي تفاصيل موعدها الكارثيّ: ذهب الى المرحاض وهذا ما حصل بعدها!
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"كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب"... شابة تروي تفاصيل موعدها الكارثيّ: ذهب الى المرحاض وهذا ما حصل بعدها!

"كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب"... شابة تروي تفاصيل موعدها الكارثيّ: ذهب الى المرحاض وهذا ما حصل بعدها!

كشفت امرأة عن محنتها عندما تركها رفيقها على الطاولة في أحد المطاعم ورحل  تاركا لها مهمة دفع الفاتورة.

ويمكن أن يكون الذهاب في الموعد الأول تجربة مثيرة للتوتر، خاصةً إذا كان اللقاء بشخص ما من أحد تطبيقات المواعدة. بدءًا من التساؤل عما إذا كان الشخص سيظهر بنفس الشكل في الحياة الواقعية كظهوره على الإنترنت، بالإضافة إلى الأمل في أن يكون لديكما ما يكفي من الأمور للحديث عنها. 

ومع ذلك، فإن الكابوس الوحيد الذي قد يكرهه أي شخص هو أن يتم هجره في منتصف الموعد، كما روت إحدى النساء بعد أن لم يعد رفيقها من المرحاض مطلقًا - مما يعني أنها اضطرت أيضًا إلى دفع الفاتورة، وفق ما نقل موقع ميرور البريطاني.

وتحدثت آني غودوين، من سياتل، واشنطن، عن موعدها المفصلي في "قصتها المرعبة"، والذي بدأ بالفعل بشكل رهيب عندما لم تعمل سيارتها. 

وقررت البدء في توثيق التاريخ من البداية في المقطع الذي أصبح الآن منتشرًا على نطاق واسع، حيث قالت: "سأذهب في موعد الليلة... وكان من المفترض أن أقابله في المطعم قبل دقيقة واحدة. سيارتي لا تعمل لذا راسلته وقال لي إنه يمكن أن يأتي لاصطحابي."

ثم أوضحت: "عادةً لا أسمح للرجال باصطحابي، لكنني سأحتاج إلى شخص ما للمساعدة في تشغيل سيارتي". 

وقررت بعد ذلك مشاركة تحديث بشأن موعدها. وكشفت أنه هجرها بعد أن ذهب إلى المرحاض.

ونشرت مقطع فيديو للمطعم المزدحم والمقعد الفارغ بجوارها، وقالت: "لقد ذهب إلى الحمام ولم يعد أبدًا". عندما عادت إلى المنزل، أوضحت: "كما رأيتم للتو، تركني الرجل. لقد اصطحبني طوال الطريق، وقادني طوال الطريق إلى الحانة ثم طلب مشروبًا. شرب المشروب بالكامل ثم ذهب إلى الحمام ولم يعد أبدًا."

"لقد تركني وهو يعلم جيدًا أن سيارتي لا تعمل"، ثم كشفت آني أنه لم يتخلى عنها فحسب، بل ترك لها مهمة دفع الفاتورة - واعترفت بأن ذلك كان "متوقعًا" وانتهت بالقول: "لذلك كان هذا أول موعد لي في عام 2024 وسيكون الأخير".

وكتب أحد مستخدمي تيك توك: "كانت سيارتك تحاول إخبارك بعدم الذهاب".
 
 
 
@anniebadlose that was my 13th #hingehorrorstories #seattle #hinge ♬ original sound - Annie

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