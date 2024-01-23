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ما حصل معها على متن الطائرة أخجلها... الطيار حاول التخفيف عنها ولكنها انهارت: اعتقدت انني أستطيع السيطرة على نفسي!

منوعات
2024-01-23 | 14:30
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ما حصل معها على متن الطائرة أخجلها... الطيار حاول التخفيف عنها ولكنها انهارت: اعتقدت انني أستطيع السيطرة على نفسي!
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ما حصل معها على متن الطائرة أخجلها... الطيار حاول التخفيف عنها ولكنها انهارت: اعتقدت انني أستطيع السيطرة على نفسي!

ما حصل معها على متن الطائرة أشعرها بخجل لا يوصف... الطيار حاول التخفيف عنها ولكنها انهارت: اعتقدت انني أستطيع السيطرة على نفسي!

شاركت إحدى النساء كيف تعرضت لحادث مؤسف على متن طائرة بعد أن استهانت بمدى حاجتها لاستخدام المرحاض، لكن الطيار حاول طمأنتها بأنه لا يوجد شيء محرج بشأن ما حصل. 

واعترفت الراكبة، وهي تشارك قصتها مع أشخاص آخرين، بأنها شعرت "بالغباء" لاعتقادها أنها تستطيع السيطرة على نفسها.

وكتبت: "كان الأمر يؤلمني وبدأت ساقاي وأصابعي ترتعش، ولم أتمكن من الإمساك بها، وتبولت في المقعد. ركضت على الفور لاستخدام الحمام عندما هبطت الطائرة. لقد ركضت حرفيًا في الممر واصطدمت بستة أشخاص في هذه العملية. لقد تعثرت تقريبًا مرات عدة وأعلم أن الجزء الخلفي من ملابسي كان مبللاً وظللت أقول آسف وأعذرني."


وأضافت: "رأى الجميع، الجميع عرفوا أن هذا حدث، أرردت البكاء. لا أريد الخوض في التفاصيل أكثر، فكلما فكرت أكثر كلما شعرت بالحرج أكثر. أسوأ ما في الأمر هو أنه عندما انتهيت، اضطررت إلى الانتظار بينما نهض الجميع وغادروا الطائرة... وقفت هناك ونظرت إلى الأسفل متجاهلة العامل الذي ينظف مقعدي المبلل، وكذلك أختي وأمي"، وفق ما نقل موقع ميرور.


اعترفت المرأة بأنها على الرغم من شعورها بالفزع تجاه طاقم الطائرة الذي اضطر إلى تنظيف مقعدها، إلا أنها لم تستطع أن تقول أي شيء لهم. وتابعت: "وصلت إلى المنزل وبكيت على الفور أثناء الاستحمام وشعرت بالتوتر بسبب ذلك طوال اليوم. أعاني من القلق الاجتماعي واحترام الذات بشكل سيئ، الأمر الذي جعل الأمر برمته أسوأ بكثير."

كان الأشخاص الذين قرأوا منشور Reddit متعاطفين بشكل لا يصدق وسارعوا إلى طمأنتها بأن هذه الأشياء تحدث أحيانًا. وأجاب أحد الأشخاص: "آسف، آسف لحدوث ذلك! لقد صدمت نفسي ذات مرة في متجر وول مارت، لذا يمكنني أن أتعاطف معك بالتأكيد. لقد تعرض الكثير منا لحوادث محرجة، وسوف نشعر بإهانة أقل بمرور الوقت. "
 

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